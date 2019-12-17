國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室今天偕同國政顧問團，召開「台灣不安全 小英很放心？」記者會。國政顧問團兩岸組召集人趙建民羅列蔡政府執政三大改變，包含對岸從欣賞台灣民主變成仇台、厭台；台灣地位降低淪港澳化；若讓蔡繼續執政，台灣人將無法排除解放軍夢靨。

國政顧問團外交組成員介文汲砲轟民進黨只剩下口水外交，天天喊捍衛主權，根本就是笑話、謊言，執政不到四年，外交出現多起荒腔走板的事情，「卡神」楊蕙如導致前大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，要求外交部長吳釗燮應立刻召回駐日代表謝長廷進行內部調查，若證據確鑿，應立刻提職給社會交代。

國政顧問團國防組發言人黃介正直言，那些敢嗆北京、筆中指，看似愛台灣，但實際卻是國安愈不安，但在此同時也要避險，敢於對抗敵人也要降低威脅，身強體壯外，腦筋也要靈活，要很有智慧地做外交工作、制定大陸政策，以及有堅強國防，才是真正的國安。

「兩岸關係是總統候選人的基本條件」，國政顧問團兩岸組召集人趙建民語重心長地說，假如無法穩定兩岸關係，根本不適任，這牽涉中華民國主權尊嚴、台海和平與發展三面向。

趙建民舉公司經營暗諷蔡政府，若公司四成訂單都和某一公司往來，「你會一天到晚罵他？你精神有沒有錯亂？這樣是很好的管理人？」美中甫完成第一階段協議，明年ECFA到期，台灣目前每年出口大陸產品超過5兆，中國大陸關稅9％，台灣總統有在協助減稅？

趙建民說，蔡英文天天講維持現狀，但兩岸現狀是喊小英「總統」的網紅波特王被對岸刪除解約，過去都由海基會居中溝通，至今海基會都不敢公開處理成功的案子，就代表沒有處理。

趙建民指出，原本面對中國大陸唯一武器是13億人口欣賞台灣的民主，如今對岸網路上都是不排除武力對台的言論，從欣賞台灣變成仇台、厭台，這是蔡英文兩岸政策最大失敗；另外，中國大陸對台主軸從和平發展演變成一國兩制台灣方案，總統把台灣地位港澳化；再者，假設蔡再繼續執政四年，台灣將無法排除解放軍夢靨。

趙建民回溯蔡英文曾說過，台灣無法逃避一中問題，無論統一、台獨或維持現狀，未來一中是台灣人民唯一選擇，這完全是韓國瑜兩岸政策主軸，「若把名字遮住，還以為是韓國瑜說的」，蔡說善意不變，不會走對抗的老路，但蔡高舉抗中保台，前後任閣揆賴清德、蘇貞昌都主張台獨，這是善意嗎？

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