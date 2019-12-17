回顧2019年以來，市場籠罩在中美貿易陰霾下，不確定性加劇，但在全球央行持續寬鬆的支撐下，帶動各類資產繳納亮眼的報酬，究竟這樣的多頭市場是否能延續。

野村投信表示，儘管全球經濟基本面疲弱，市場成長周期將持續，經濟衰退機率極低，因此對2020年仍保持樂觀看法，惟須採動態調整策略，在市場回檔時布局，相對看好股市，尤其是中、美兩國，債市建議聚焦短天期的高收益債及新興債。

野村投信投資長周文森（Vincent Bourdarie）表示，2020年美國總統大選的不確定性將會對個別產業造成影響，但對總體經濟造成的變化不大，雖然總體經濟沒有明顯的增長數據，但整體仍溫和擴張，全球PMI製造業指數已觸底反彈，預期企業獲利將持續成長；利率政策方面，預期央行將延續寬鬆貨幣政策，利率水準仍將處於低檔，債券市場資金將持續追尋高殖利率標的，整體而言，雖然政治不確定性依舊，但2020年將延續今年的多頭格局。

市場普遍預估2020年全球經濟增長率將加快，但周文森指出，實際上加快的程度應略低於市場預期，因為企業的資本支出疲弱，中美貿易戰使得國際貿易疲軟，勞動生產率維持在低檔以及新興市場的經濟增長率放緩，所幸，全球消費者信心依然強勢，不論從美國房地產價格或是就業數據都可以看到良好表現，全球的低利率環境有利貸款增長，加上財政赤字擴大，都可望支撐經濟增長；整體而言，明年的經濟將呈現溫和增長。

周文森分析，目前市場已反映近期經濟活動的復甦，評價面位於相對高點，有可能引發獲利了結賣壓，預期2019年底至2020年初可能會修正，這時將是進場布局的甜蜜點。在經濟溫和成長，評價面差異化、破壞式創新技術以及新商業模式並行的環境下，2020年是非常適合投資股市的一年，但想要有超越大盤的表現，選股仍是關鍵。

股市方面，雖然美股目前評價較昂貴，但獲利成長轉佳，因此持續看好，當美股股價淨值比來到約19.5倍時，可以先獲利了結，回落至18倍以下則是很好的進場時機；新興股市不再只著重於高經濟增長，選股的重要性也提升，持續看好大陸股市，雖然面對貿易戰衝擊，但今年企業獲利增長並沒有大幅修正，且明年預估將保持在合理水平。

債市方面，預期全球央行將延續貨幣寬鬆政策，債券市場仍將持續受惠，且具備高殖利率優勢的標的為市場寵兒，建議優先布局短天期且殖利率較高的新興市場債及高收益債；此外，金融債可望受惠於美國整體企業獲利向上的趨勢，且政策不確定性可能使市場情緒趨向審慎，均有助支撐金融債表現。

周文森指出，投資人應秉持兩大策略：首先是必須持有資產，以把握2020年市場上漲的機會；其次為動態調整，當手中資產評價偏貴的時候，可以部分獲利了結，並在回檔修正時再加碼進場，如此便能充分參與市場的投資機會。

(工商 )