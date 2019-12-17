謊稱投保 惡男誘騙女保險員毆打拘禁 12:162019/12/17 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄楊姓男子透過網路認識從事保險業的陳姓女子，前年他謊稱要投保竟誘騙陳女到家中，毆打對方後拘禁，陳女同事因聯絡不上查覺有異，報警求助才找到陳女，最高法院考量楊男未坦承犯行沒有悔悟，將他判刑1年半確定。 楊男犯後辯稱有精神問題請求法官給予緩刑，但法官認為依高雄長庚醫院鑑定結果，認定他不符合任何精神疾病診斷，亦無明顯衝動控制不佳之問題，他具有潛在危險性，有必要施以相當時間之徒刑監禁，方能達成刑罰之教化目的，因此不給予緩刑。 (中時 ) #毆打 #拘禁 #問題 #高雄 #法官 #保險 #女保險員 #誘騙 #長庚 #醫院 #投保 也許您會感興趣 推薦閱讀 中國航運榮譽董事長胰臟癌預後佳 捐款振興醫院 11:582019/12/13 生活 保險業接軌國際 顧立雄揭4大方向 12:472019/12/13 財經 持有道路土地無法請領年金 法官聲請釋憲遭不受理 17:302019/12/13 社會 一分鐘買旅平險！國泰易遊網實驗年拚千萬保費 18:572019/12/13 財經 直擊》國民黨後壁爆裂 警方晚間高雄攻堅行動 20:052019/12/13 社會 訂年內1.8萬人次投保 國壽旅平險沙盒 拚千萬保費 04:092019/12/14 金融．稅務 韓國瑜氣炸怒飆千字：高雄人到底那裡對不起台灣？ 12:122019/12/14 政治 恩主公醫院共識營 邀策略名師李吉仁打造高階主管營 厚植人才 16:032019/12/14 生活 彰化醫院51生日 開箱高壓氧中心當禮物 14:182019/12/16 生活 聯聚捐贈加護型救護車 童綜合救人如虎添翼 14:352019/12/16 生活 社會熱門新聞 白皙辣妹家曬內衣褲「四度」遭竊 超無奈報警原因曝光 - 社會 打手遊太專心 男口渴喝錯水慘死 - 社會 12歲童疑遭師霸凌 死前留「驚悚5格漫」泣訴 - 社會 淡水疑賣屋糾紛 老翁持刀毀容女房仲後墜樓不治 - 社會 甜美警花挨亂拳打成「熊貓眼」 網見照：真的很正 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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