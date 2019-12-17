高雄楊姓男子透過網路認識從事保險業的陳姓女子，前年他謊稱要投保竟誘騙陳女到家中，毆打對方後拘禁，陳女同事因聯絡不上查覺有異，報警求助才找到陳女，最高法院考量楊男未坦承犯行沒有悔悟，將他判刑1年半確定。

楊男犯後辯稱有精神問題請求法官給予緩刑，但法官認為依高雄長庚醫院鑑定結果，認定他不符合任何精神疾病診斷，亦無明顯衝動控制不佳之問題，他具有潛在危險性，有必要施以相當時間之徒刑監禁，方能達成刑罰之教化目的，因此不給予緩刑。

(中時 )