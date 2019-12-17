看好和碩(4938)在明年新iPhone的訂單動能，外資調升和碩評等到「加碼」，目標價給80元，早先目標價是65元。法人估今年4Q iPhone出貨估6800萬支，明年首季出貨約5000萬支，而2Q約4550萬支。此意味明年H2的iPhone出貨可達9550萬支，年增29%，此也是2015年H1以來的同期新高，當時的出貨是1.087億支，年增38%。

法人指出，明年H1 iPhone出貨中，iPhone 11、iPhone 7和iPhone SE 2這3款手機在明年上半年占總出貨量可達66%，而和碩又剛好是這3款手機的主要代工廠。

和碩第3季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，單季獲利季增逾8成，每股純益2.41元，攀上近15季高點，前三季每股純益4.25元。公司看好4Q營收將優於上季，反映iPhone新機拉貨熱潮。

和碩第3季毛利率3.8%，季增0.4個百分點；本業獲利更是大爆發，營業利益62.3億元，季增110.5%，年增75.2%；營益率為1.8%；稅後純益62.97億元，季增81.7%，年增122.5%；淨利率1.8%，每股純益2.41元。前三季稅後純益110.93億元，年增41.5%，每股純益4.25元。

和碩11月營收1,421.22億元，年減18.43%；前11月營收1兆2375億元，年增0.25%，法人估4Q和碩營收上看4510億元，季增27%。

(時報資訊)