智慧型手機鏡頭規格升級趨勢不變，且車載鏡頭需求穩定成長，帶動光學鏡頭廠大立光(3008)今天盤中股價攻破5000元關卡，亞光(3019)股價亦緩步走高，近日連番飆漲的玉晶光(3406)則因股價漲多拉回整理。

光學鏡頭應用日益廣泛，除智慧型手機照相功能持續提升，高畫素、多鏡頭、大光圈及廣角等，車載鏡頭亦隨ADAS逐漸成為中高階車種標配，無畏全球車市低迷穩定成長，大立光、玉晶光及亞光挾技術及產能規模優勢，不僅今年獲利表現不俗，明年營運亦看好。

大立光今年前3季稅後盈餘為201.7億元，年成長12.73%，每股盈餘為150.37元，受惠於蘋果iPhone 11系列新機熱賣，且大陸智慧型手機品牌廠陸續推出5G新機，讓大立光業績高峰延續到11月，11月合併營收達66.55億元，月增0.45%，年成長66.01%，連4個月創下單月歷史新高，累計前11月合併營收為556.67億元，年成長19.14%，已超越去年全年營收。

受到客戶拉貨高峰已過影響，大立光預估，12月拉貨動能將較11月減緩，不過大立光10月及11月合併營收已達132.8億元，法人預估，若大立光12月合併營收能超越52.03億元，第4季有機會再創單季歷史新高。

玉晶光前3季稅後盈餘為15.23億元，年成長1.36倍，每股盈餘為15.13元，為歷年同期新高，玉晶光自結11月合併營收為11.86億元，年成長65%，稅前盈餘為3.59億元，年成長176%，稅後盈餘為2.14億元，年成長123%，單月每股盈餘為2.09元，儘管美系客戶拉貨高峰已過，法人預估，第4季仍將是玉晶光歷年最旺的第4季。

5G手機換機潮可望自明年引爆，帶動中高階手機鏡頭持續供不應求，玉晶光董事長陳天慶表示，明年第1季有機會比今年同期好，公司將持續進行製程升級，提升生產良率，優化產品組合，希望在市場需求旺盛下，毛利率能再向上突破。

儘管亞光佈局G+P(玻璃+塑膠)鏡頭多年成果仍待發酵，但Tesla等車廠車載鏡頭需求穩定成長，光通訊、掃地機器人等產品出貨維持水準，亞光前3季稅後盈餘為8.92億元，年成長11.78%，每股盈餘為3.18元，累計前11月合併營收為168.02億元，年減3.84%，亞光預估，今年業績會比去年好。

(時報資訊)