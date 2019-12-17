「漢翔與洛馬公司策略聯盟合作協議書」簽署典禮17日在漢翔舉行，行政院長蘇貞昌到場見證。（陳淑娥攝）

行政院長蘇貞昌強調，國防需要空防，空防需要戰機，戰機需要維修。（陳淑娥攝）

過去20幾年來，F-16肩負台灣領域空防重責大任，「漢翔與洛馬公司策略聯盟合作協議書」簽署典禮17日在漢翔舉行，並邀請行政院長蘇貞昌到場見證。漢翔董事長胡開宏表示，目前漢翔計有超過800名被洛馬認證合格專技人員從事F-16戰機性能提升，獲得洛馬11項特殊製程認證，授權製造23項F-16戰機相關零組件及線束，並獲得洛馬50多份能力證書，本次合作協議是一大突破，希望在政府國防自主政策指導下，能將戰機產製及維修在地化。

蘇貞昌指出，國防需要空防，空防需要戰機，戰機需要維修，今天全世界最好的戰機製造廠美國洛馬公司，跟台灣航太工業最先驅漢翔公司，簽署以維修中心為目標策略合作協議書，他來做見證，非常榮幸，希望合作愉快，日益精進，創造雙贏。

胡開宏表示，過去20幾年來，F-16一直肩負台灣領域空防重責大任，目前漢翔計有超過800名被洛馬認證合格的專技人員從事F-16戰機性能提升，獲得洛馬11項特殊製程認證，授權製造23項F-16戰機相關零組件及線束，並獲得洛馬公司50多份能力證書，使得漢翔公司成為洛馬公司在台灣最緊密的專業合作伙伴。

胡開宏指出，本次與洛馬簽署策略聯盟合作協議是一大突破，希望在政府國防自主的政策指導下，能夠將戰機的產製及維修在地化。

漢翔公司表示，立法院於審查購機特別預算條例時亦通過附帶決議，期透過工業合作計畫增加國內產製項目及建立相關能量，並要求建立F-16機隊亞洲維修中心。基此，漢翔公司身為國內航太產業重鎮，將透過洛馬公司協助積極爭取零件產製、技術轉移，最終希能盡速成立F-16整體維修中心，以期成為空軍F-16機隊維保最堅強的後盾。

(中時 )