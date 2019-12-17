第一場政見發表會前夕，蔡英文競選連任辦公室今天推出《下一個四年，長照2.0升級》政見影片，以動畫方式宣示目前進行的長照2.0政策再升級方案，強調未來四年將有「五個增加」，不但繼續拚經濟，還要將經濟成長的果實進行分配，讓社會安全網更加完善。

蔡辦今天召開影片發布記者會，由小英發言人顏若芳、廖泰翔主持，並邀請到現任立法委員暨民進黨不分區立委候選人吳玉琴一同召開。

吳玉琴表示，台灣於2018年進入聯合國世界衛生組織所定義的高齡社會，老年人口比率達14.5％、2026年更將邁入超高齡社會，老年人口比率將達20.6％。2007年行政院核定「我國長期照顧十年計畫」也就是俗稱的長照1.0，面臨服務對象涵蓋範圍過於狹隘等問題。

她說，2016年民進黨重回執政，推出「我國長期照顧十年計畫2.0」，擴大服務對象，服務項目也增加到17項，推動社區整體照顧的ABC節點模式，同時，前端重視預防失能，後端連結臨終照護，期使長照與醫療、社會福利更緊密結合。

吳玉琴強調，《下一個四年，長照2.0升級》這支影片顯示出小英政府要為年長者打造「全齡照顧」，讓現行長照2.0政策再度升級。

影片內容提到「五個增加」，包括增加長照總經費，從過去的50億增加到現在的400億，未來要增加到600億；增加照顧家庭、增加服務項目，讓服務涵蓋率從46％成長到70％；增加日照中心，達到每個國中學區一個日照中心的目標，以及增加每個區域的平價住宿服務機構。

她說，小英政府期待能夠整合相關長照、社福以及醫療等服務，朝向互助共生社區的願景邁進，讓未來社會安全網更全面性的展開，要讓年輕人沒有負擔放心生養小孩，長輩和小孩國家都一起來照顧，讓出門在外打拚的年輕人沒有後顧之憂。

顏若芳細數小英總統任內推動長照政績，強調民進黨政府會持續為台灣人民的美好生活努力做、加碼做更要擴大做。而這些政策都是國家進步的象徵，國家進步的基礎。下一個四年，經濟要更好，服務要更多，台灣會更安全美好。

(中時 )