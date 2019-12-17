12月15日，“唱響成都孝”2019旺旺孝親獎校園巡迴演唱會（以下簡稱“唱響成都孝”）在四川大學錦城學院舉行。

海峽兩岸唱響“成都孝” 孝親獎歌曲《依偎》經典重現

據瞭解，“旺旺孝親獎”即每兩年一度的“旺旺孝親獎詞曲創作大賽”。活動已分別於2016年和2018年舉辦兩屆（第三屆擬於2020年舉辦），以詞曲、攝影、微電影等三種比賽形式，獲得兩岸及港澳各界踴躍參與，關注者累計超過1.4億人次，萬餘件作品參賽，創下華人地區詞曲創作大賽的參賽紀錄。

現場工作人員介紹，本次活動也是“成都孝”的傳播首次深入到高校學生群體中，是傳遞“成都孝、成都愛”的城市氛圍、文化底蘊的一次嶄新表現。

歌唱、書寫、筆繪孝文化

學生創作最美“成都孝”

15日晚上，四川大學錦城學院錦城大禮堂前早已人山人海。記者注意到，禮堂前的16級臺階兩側早已擺放上與孝文化書法作品和相關書籍。行書、楷書、篆書······各各式各樣的“孝”字書法作品鋪陳在階梯兩旁，鋒刀猛磋，筆酣墨飽。扶老人過馬路、為老人讓座、為媽媽倒杯熱水······一幅幅表現孝親文化的繪畫作品也被展示在了階梯處，吸引到不少觀眾駐足流覽。據瞭解，這些孝文化書畫作品皆出自成都市中小學學生的畫筆，稚嫩卻真摯感人。

海峽兩岸唱響“成都孝” 孝親獎歌曲《依偎》經典重現

工作人員介紹，這一幅幅孝文化書畫作品是此次“唱響成都孝”的特設配套活動。“我們這次的活動包括‘唱響成都孝’、‘書寫成都孝’和‘筆繪成都孝’等，將充分從各個維度展示“成都孝”，展示厚重的天府文化底蘊。在向成都市民傳遞‘創新創造、優雅時尚、樂觀包容、友善公益’的天府文化深邃內涵的同時，向海峽兩岸展示成都這座未來音樂之都的獨特魅力。”

海峽兩岸唱響“成都孝” 孝親獎歌曲《依偎》經典重現

一名現場學生告訴記者，為了能夠觀看到“唱響成都孝”，自己早早地來到了禮堂前排隊，最期待的節目是由“成都孝”推廣人張煥、陳喆帶來的孝親獎歌曲《依偎》，此外，由學校推出的節目《跪羊圖》同樣十分吸引自己。“百善孝為先，只有一個人懂得了孝，才能有所作為。古語有言，孝有三：大尊尊親，其次弗辱，其下能養。連羊羔也會跪乳，何況人呢？”

孝親獎歌曲《依偎》經典重現

《跪羊圖》《聽媽媽的話》表演感動全場

燈光絢麗，旋律悠揚。19點，“唱響成都孝”2019旺旺孝親獎校園巡迴演唱會在錦城大禮堂準時舉行。在主持人結束開場後，由四川大學錦城學院帶來朗誦《跪羊圖》率先將孝道文化傳遞的火炬點燃：羊羔跪乳、烏鴉反哺，《跪羊圖》一字一句都在時刻提醒作為萬物靈長的人類勿忘感恩父母、孝敬雙親。

海峽兩岸唱響“成都孝” 孝親獎歌曲《依偎》經典重現

緊接著，備受期待孝親獎歌曲《依偎》再度唱響，將演唱會的氛圍推向了高潮。“雙親的肩膀，呐咿呀咿耶，無畏風霜，呐咿呀咿耶，我願今生，依偎他（她）身旁，今生今世，孝親，無量······”歌曲創作者張煥和陳喆的歌聲極富穿透力，颱風穩健更勝往日，真摯動人的樸實歌詞引來現場無數觀眾無數。

海峽兩岸唱響“成都孝” 孝親獎歌曲《依偎》經典重現

此前，張煥和陳喆曾表示，創作《依偎》的初衷是想用歌聲呼籲大家陪伴關愛父母，日後也將繼續用音樂傳唱“成都孝”精神。“我們希望通過比賽，把自己平常不好意思對父母說出口的話，用我們喜歡的音樂形式表達出來，希望能夠通過我們創作的這首歌，呼籲大家多多陪伴關愛父母，想想自己能為父母做些什麼，不要讓自己留下遺憾。”

值得關注的是，四川大學錦城學院的師生還帶來了系列孝文化歌曲表演：《時間都去哪兒了》《聽媽媽的話》《說好不哭》等。《時間都去哪兒了》歌詞樸實細膩、深情震撼，深深觸動著觀眾們；《聽媽媽的話》和《說好不哭》真摯動人，溫暖平和，字裡行間表達了孩子對母親的深厚情感。

“成都孝”走過三個月

不僅溫暖蓉城，更感動中國

孝道文化是中國傳統文化的重要內容，是中華民族繁衍生息、代代相傳的優良傳統與核心價值觀。而成都，自古就是一座崇文尚禮的城市。兩千年來，天府文化中的友善與優雅，持續浸潤著一代代的成都人。

9月下旬，為大力弘揚中華民族傳統美德，促進成都市精神文明建設，結合天府文化精神內核，不斷詮釋和挖掘“成都孝”新時代內涵，面向全城市民推出的尋找最美“成都孝”評選活動正式啟動。

消息一經發佈，迅速引來廣大熱心市民熱烈參與，積極講述自己和身邊發生“成都孝”故事。一個個積極為家人盡孝的成都市民，不僅體現出個人的一片赤誠孝心，更彰顯了城市友善精神、文明底色。

10月中旬，三位成都少年帶著自己的孝心故事走上了央視2019“尋找最美孝心少年”頒獎典禮的舞臺。成都少年于琪巍作為10名2019年度“最美孝心少年”首位領獎者被主持人白岩松點贊，航太英雄楊利偉也上臺為於琪巍頒獎。

在過去的三個月中，於琪巍、季玉濤、熊開姝、趙秀花、羅錦誼等人的孝心故事溫暖了蓉城，感動了中國。一個個折射出天府文化精神內涵，彰顯出城市正能量的孝心故事，在這個冬天讓每個人的心頭都湧起一股暖意。

著名巴蜀文化學者、四川民俗專家袁庭棟曾表示，“孝道是中華民族傳統文化中最重要的美德，如果整個社會都能夠講孝、行孝，那麼社會就能夠更和諧。在今天，大力提倡孝道、講孝行，是我們社會精神文明建設極為重要的大事，我們也應該通過這些行動，讓中華民族傳統的孝行文化得到繼承和發揚，將它貫穿落實到我們的生活中去。”

自古以來，孝一直根植于中國人內心，承載著中華民族深厚的文化基因和精神追求。兩岸同胞血濃於水，孝文化更是根植於我們血脈中不變的傳承。“唱響成都孝”2019旺旺孝親獎校園巡迴演唱會使兩岸青年共聚一堂宣傳孝文化，對話孝道傳承。在傳遞“創新創造、優雅時尚、樂觀包容、友善公益”的天府文化深邃內涵的同時，還向兩岸同胞展示成都這座音樂之都的獨有魅力，以孝感人物的躬身垂范凝聚兩岸同胞，彙聚更多同行者，畫出同心圓。

(中時電子報)