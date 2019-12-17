罷韓團體Wecare本周六將舉辦罷韓遊行，根據綠黨最新民調預估，當天恐有20萬人上街頭。國民黨副總統候選人張善政今受訪表示，這問題應該反過看來，要看挺韓遊行有多少人，代表著有多少民意希望讓蔡英文下架，而不是看罷韓遊行有多少人。至於傳出近期有2萬韓粉入黨，明年選後將逼供黨主席吳敦義下台，張善政說，黨有黨的體制，尊重黨的體制。

針對本周六挺韓、罷韓遊行同時登場，張善政表示，罷韓遊行有多少人不重要，更深層的意義是要看有多少人挺韓，這代表著人民想要下架蔡英文的意志，堅定站上街頭力挺韓國瑜。

今媒體最新民調顯示，韓國瑜民調落後蔡英文29.4％，且區域立委及不分區都落後，張善政說，前陣子韓國瑜把民調蓋牌，沒心思再處理民調，不在回應民調問題。

近期2萬名韓粉入黨，被認為是替選後逼宮吳敦義鋪路，張善政強調，先前他與韓國瑜接受電視專訪講得很清楚，吳敦義主席有他的任期，尊重體制，不會想明年總統選舉後要做什麼事情。

韓國瑜競總副總幹事周錫瑋表示，外面有許多謠言想分裂國民黨跟韓國瑜，相關傳聞完全是空穴來風，吳主席跟韓國瑜都尊重國民黨體制，希望造謠想分化的人省省點，我們不會上當。

選前最後衝刺，外界關注韓陣營是否有跟前立法院長王金平接觸，營造藍軍大團結氣勢，張善政稱，這點他沒有涉入。

(中時 )