網路盛傳「容易變酸的豆漿比較新鮮」是真的嗎？到底如何辨別豆漿是否新鮮、有無添加？豆漿業者表示，有兩個簡單的測試方法，一看便知道。

健康網站《台灣好食材》報導，豆漿業者表示，─早買回來的豆漿放在室溫下，若到中午或下午天氣較熱時，豆漿就變成豆花，應該是比較沒有添加物的豆漿。此外，有些豆漿為求快速便利用粉沖泡，雖然外觀上跟新鮮現磨的沒有太大差異，但跟空氣接觸後，新鮮磨煮的溫熱豆漿，通常表面會結一層皮，但粉泡的就不會，而且放久了下方會有沉澱。

營養師程涵宇指出，豆漿「放一下就變豆花」，推測應屬微生物過分繁衍的結果。愈營養的食物愈容易滋生微生物，尤其富含植物性蛋白質的豆漿，若沒有良好的保存環境，酸敗速度更快，大部分細菌在15.5~47℃下，就能快速繁殖，因此若將食物放置室溫超過一、兩個小時，細菌數量就會呈翻倍快速生長。

(中時電子報)