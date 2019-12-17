46歲的阿芳（化名）是一名主管，因長期自律神經治療而頻頻頭痛，與先生的房事也跟著受影響。醫師表示，現代女性壓力大，自律神經無法維持平衡，若長期無法放鬆，房事就會有阻礙，民眾如有困難勿羞於就醫。

書田、榮新診所疼痛科主治醫師楊翠蟬表示，女人的性福問題，除受內分泌荷爾蒙的影響，也與自律神經的調節有關。一旦自律神經失調，疼痛、失眠、胸悶、心悸、心跳快、免疫等問題接踵而來，無法放鬆，性事就有阻礙。長期處於交感神經強、副交感神經弱的女性，即使補充賀爾蒙、使用潤滑劑，也無法解決。

楊翠蟬表示，門診常見女性以頭痛、身體不舒服為由拒絕另一半，久而久之雙方都沒性趣，房事問題遲遲無法解決，阿芳就是其一，因工作繁忙，產生頭痛，頻尿，失眠等症狀，甚至影響夫妻性事而求醫。經治療自律神經失調後，生活已獲得改善。

楊翠蟬表示，性行為的初期由自律神經中的副交感來主導，身體放鬆陰道腺體分泌。女性需要約會或前戲的培養，加強交感神經的作用，讓骨盆充血腫脹產生性需求，最後進入交感神經的竭盡狀態而高潮。若交感神經反應沒有耗盡，骨盆會持續腫脹，而交感張力會轉化為煩躁，無法獲得性滿足。

針對自律神經失調的女性，紓壓解痛為第一要務。楊翠蟬表示，患者可透過乾針或水針刺激末梢自律神經，中斷腦部自律神經的不良反射、緩解受刺激的末稍疼痛神經，藉此改善疼痛。其次為陰道骨盆底肌與其他核心肌群的個別訓練，同時配合心肺強化訓練，就具備美好性生活的基礎。

楊翠蟬提醒，性與痛對女性的影響是全身性的，不要羞於就醫，當長期有疼痛的問題，也可能是自律神經失調，應找尋醫師諮商治療。有良好的生理基礎，從性行為中得到滿足就不難了。

(中時 )