原po當下忍不住鼻酸。（圖／翻攝自dcard）

一名到加拿大溫哥華讀書多年的台灣女留學生在「dcard」發文表示，日前搭地鐵時，赫然看到第3、4節車廂都是「Taiwan the heart of Asia」的台灣─亞洲之心廣告，思鄉之情瞬間湧上心頭「看到就好想回家」。網友看到貼文感動的回應「可惡，看完好想哭」 。

墨爾本和新加坡也有，新加坡車廂裡，還有超經典的馬賽克磁磚。（圖／翻攝自dcard）

這名女留學生說，看到車廂印滿台著名景點，讓她格外動容「我來了快10年，第一次看到台灣這麼積極的打廣告。溫哥華很多人連台灣在哪裡都不知道，真的很希望外國人可以因為這些機會，多多認識台灣，促進一下觀光」。

墨爾本和新加坡也有，新加坡車廂裡，還有超經典的馬賽克磁磚。（圖／翻攝自dcard）

此po文也釣出世界各地台灣鄉親，分享包括紐約、柏林、日本、新加坡、墨爾本、西班牙等國家，捕捉到的相同景象，讓原po驚喜直呼：「原來世界到處都是呀！」。

有網友們回應「5年前去溫哥華在等skytrain的時候，無意間看到這個看板，真的有想落淚的衝動」、「2018年的柏林車站也出現過！看到Taiwan字樣當下超感動」、「看到這個突然很想家了QQ」、「在西雅圖工作，看到台灣國旗真的會瞬間飆淚」、「可惡看完好想哭」。

(中時電子報)