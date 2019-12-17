據人力銀行調查，近7成上半族曾經親身經歷職場霸凌，其中以傳產製造、媒體出版業最為嚴重。不同於過去勞工多選擇吞忍，台北市政府勞動局發現，2018年收到162件勞工申訴遭受職場不法侵害，因此，今年也特別加強宣導，希望企業能正視職場霸凌問題。

調查發現，有9成的受害者會萌生離意，但多消極以對，因為有高達7成2的受訪者在遭受霸凌時「不會」呈報上級，僅2成8選擇替自己伸張正義。但遭受霸凌時，呈報上級後真的就能討回公道？數據顯示，有35％主管採取息事息人態度「要求隱忍吞下」，有24.3％的主管認為「不想介入、事不關己」，僅22.4％的主管會按照公司流程秉公處理。

台北市勞動局表示，以去年為例，勞動局收162件申訴案件，雖然經過調查後並非全部成案，但勞工逐漸選擇不繼續吞忍的意識抬頭，而且如果職場霸凌受即嚴重污辱、或是肢體暴力，等於涉及民事或刑法部分，勞工也多逕循司法途逕解決，或警察機關通報處理。

勞工如果向公司反映受到主管的「職場霸凌」，公司卻不予處理該怎麼辦？台北市勞動局強調，在職業安全衛生規範方面，雇主為預防勞工執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害，應要妥為規劃、採取必要安全衛生措施，也因此，當遭受到職場霸凌時勞工可向雇主申訴，且雇主依法令規定是要作出預防措施以及訂定相關處理流程的，若雇主未依規定辦理，勞工可以向勞動檢查處申訴。

(工商 )