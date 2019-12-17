勞權意識抬頭，當勞工在職場上遇到不公平對待，逐漸透過申訴管道尋找解決之道，但在職場上遇到言語霸凌等，仍多選擇吞忍，勞動部表示，受僱者執行職務遭受不法侵害並不是無法可管，從勞動基準法、職業安全衛生法中，都有法可管，而且如果雇主漠視職場霸凌情況，最高可處15萬元罰鍰。

陳小姐（化名）是一家公司的新進員工，在工作摸索期，對於長官的指示都戰戰兢兢，但在工作逾半年、「蜜月期」過後，她發現長官再給予工作指示時，言語用字開始越來越「超過」，甚至還會在半夜、周末假日時，時不時接到主管打來的情緒電話。

她說，常常是沒來由的抱怨一陣，然後也不聽解釋就掛電話，下班、休假的心情常被影響，甚至還從別的同事那邊聽到，主管時不時會在背後酸她「做這麼一點工作又有什麼了不起」、「我們以前loading（工作量）都比這大」，這些酸言酸語在陳小姐耳裡聽來相當心酸，因為她其實肩扛2個人的工作量，再加上主管叫不動前輩、就是輪到她做，導致她每天都在無償加班。面對在這種工作環境，陳小姐感到相當沮喪。

職場霸凌在台灣仍不是個「顯學」，但在各國已經有嚴肅討論，亞洲鄰近國家日本，更是因為出現社會案件反應職場霸凌險象，而讓政府正視問題。依照歐盟、國際勞工組織、以及歐美各國的職場暴力預防相關指引，職場霸凌大致分為肢體暴力、語言暴力、心理暴力與性騷擾等四類。據勞動部調查發現，受僱者暴露於職場暴力情況比例，依序是言語暴力、心理暴力、性騷擾、以及肢體暴力。

勞動部職業安全衛生署為了預防勞工在執行職務遭受不法侵害，也有「執行職務遭受不法侵害預防指引」。依照指引，當勞工遭遇疑似職場不法侵害事件時，事業單位必須立即處理、即時隔絕暴力，並且同步協助受害者，在24小時之內填寫「職場遭受不法侵害通報表」，並且視事件樣態召集相關人員組成處理小組。

除了企業可依循指引設置預防措施，其中有檢核表，可以讓主管或勞工從中檢視是否正在遭受不法侵害，只要確認的項目越多，就表示在職場遭受不法侵害的情況越嚴重。

勞動部指出，期望雇主可以落實法令規定，確保工作者的工作安全及身心健康，這預防指引是根據《職業安全衛生法》第6條第二項所訂，適用範圍為職安法規範的各業別工作者，也就是如果事業單位、雇主，未依照指引訂出預防措施，且限期未改善，依法可處3萬元至15萬元罰鍰。

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