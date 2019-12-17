余祥銓近日錄狼谷競技台《Game什麼東西》，跟主持人阿達及電玩正妹一起演短劇、打電玩。短劇中余祥銓就演他自己，意外透露出寧可當媽寶，也不願靠爸的心情，短劇一開始，余祥銓對著電腦發呆，不知該怎麼寫履歷，從小就被貼上「藝人星二代」標籤，他無奈表示：「不喜歡『我爸是余天』的關係，做什麼事情都被無限放大、無限檢視，好難過。」

余祥銓搞笑向阿達（右）傾訴，想把跟爸爸一樣的雙眼皮縫成單眼皮。（狼谷競技台提供）

但余祥銓下定決心不靠爸，決定開始獨立找工作，這回非常重視小細節，跟爸爸同住不願寫地址，手機號碼只跟爸爸差一號也不想填，甚至因為跟爸爸同一學校畢業，連學歷都不願意寫，就怕被認出是余天的兒子。他在劇中還決定整形，想把跟爸爸相似的雙眼皮縫成單眼皮，並拋棄本名，選媽媽取的乳名「小銓銓」，「如果要選『靠爸』跟『媽寶』，我比較不介意當媽寶。」還即興哼起〈天下的媽媽都是一樣的〉。

履歷寫到生平經歷時，余祥銓思考許久卻只寫下「無」，阿達當場傻眼：「你寫了這麼久，就一個『無』字？」余祥銓說：「我也很無奈啊！因為過去的點點滴滴都是我爸給我的，雖然回憶很快樂，但現在我不想靠爸，所以過去都是空白的，現在是一個嶄新的我。」還用自豪口氣瞎扯：「選擇遺忘過去，不是一般人做得到的。」大家聞言傻眼。短劇演完後，阿達笑著對余祥銓：「這劇本把你弄到體無完膚！」余祥銓隨即笑罵：「這劇本誰寫的？平常我愛打電動，來上個遊戲節目，結果短劇演自己怎麼回事啊。」他幽默自嘲。

(中時 )