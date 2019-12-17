大陸人氣女星楊冪近日與小2歲男星魏大勛的緋聞風波鬧得沸沸揚揚，兩人上周被抓包一前一後進酒店，但雙方都沒有對此做回應，而一舉一動的楊冪近日則再被網曝光，在車上撫摸小4歲男星白宇，照片引發熱議，不過兩人其實是在拍戲。

33歲楊冪近日忙著與男星白宇合拍新戲《謝謝你醫生》，兩人近日就被網曝光在車上互動照，只見楊冪幫白宇按摩脖子，雙方互動親密，也讓網友很期待戲劇播出，而拍戲的側拍照一曝光後，立刻引發網友討論：「終於要出新劇，必須支持」、「滿滿CP感」。

(中時電子報)