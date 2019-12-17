不是魏大勛！楊冪被抓包車上摸鮮肉臉 網狂讚：支持 12:102019/12/17 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸人氣女星楊冪不論是工作或是感情動態，一舉一動都備受矚目。（圖／取材自嘉行楊冪工作室微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸人氣女星楊冪近日與小2歲男星魏大勛的緋聞風波鬧得沸沸揚揚，兩人上周被抓包一前一後進酒店，但雙方都沒有對此做回應，而一舉一動的楊冪近日則再被網曝光，在車上撫摸小4歲男星白宇，照片引發熱議，不過兩人其實是在拍戲。 33歲楊冪近日忙著與男星白宇合拍新戲《謝謝你醫生》，兩人近日就被網曝光在車上互動照，只見楊冪幫白宇按摩脖子，雙方互動親密，也讓網友很期待戲劇播出，而拍戲的側拍照一曝光後，立刻引發網友討論：「終於要出新劇，必須支持」、「滿滿CP感」。 (中時電子報) #楊冪 #戀情 #白宇 #謝謝你醫生 也許您會感興趣 推薦閱讀 聖誕紅七女星穿搭挑戰！楊冪腿根爭豔新疆雙女神迪麗熱巴、佟麗婭 10:382019/12/15 時尚 被抓包魏大勛前後進酒店先擱著 楊冪趴地手貼唇前凸後翹超撩人 15:202019/12/14 娛樂 娛樂熱門新聞 2020上半年健康崩壞星座 唐綺陽：處女座很可怕 - 娛樂 不是魏大勛！楊冪被抓包車上摸鮮肉臉 網狂讚：支持 - 娛樂 整理遺物驚見季芹寫真集 僅長髮遮胸超尺度辣翻天！ - 娛樂 【外遇偷歡1】被爆抽脂隆乳塑身形 謝和弦新歡原貌曝光 - 娛樂 再見了高以翔！命理師曝他最後哽咽告別女友：傻女孩 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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