2020年農曆春節台南市的計程車將循往例加成收費，根據台南市計程車運價規定，從2020年1月20日凌晨零時起至1月29日深夜12時止，即農曆除夕前4天到大年初五，全天將依原運價再多加50元。由於現行計費表均內建春節加成功能，民眾只要依表面所示金額支付車資即可。

台南市政府交通局表示，春節假期，市民往返外地工作地點或外出訪友拜年踏青的機會增多，民眾利用計程車的機會也大為增加，為免少數不肖業者藉機加價收費，造成消費者損失，市府特別統一規定加價標準。

交通局強調，春節期間搭乘計程車僅起跳金額較平常日多出50元，即分別依平常日的日、夜間運價（夜間23時至凌晨6時加2成）計費外，全天將依原運價再多加50元，以維護市場秩序和市民權益。

交通局為督促計程車業者遵守計程車收費規定，也籲請民眾共同監督計程車業者，除下車請向駕駛索取乘車證明，如有不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，均可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等詳細資訊，向下列機關申訴：市民服務熱線：1999、台南市政府警察局交通警察大隊：06-2629292或110、台南市公共運輸處：06-2230330。

(中時 )