漢翔公司董事長胡開宏（左）與洛克馬丁副總經理Randy Howard（右）澆灌香檳塔慶祝達成合作。記者張國威攝

「漢翔與洛馬公司簽署策略聯盟合作協議書」簽署典禮於17日在漢翔公司沙鹿廠舉行，行政院長蘇貞昌到場見證。漢翔總經理馬萬鈞博士在會後受訪時指出，此次是時間剛好到了，順水推舟與洛馬舉行簽署儀式，並非為了總統大選考量。至於政府宣傳將讓漢翔成為F-16的亞太維修中心，這個目標還太過遠大，漢翔先服務好中華民國空軍就好。

行政院長蘇貞昌在典禮開始前也接受了媒體聯訪，針對F-16V升級案較此前預計延宕，是因漢翔當前人力不足，許多退役軍人、技師因年金改革不願意回到漢翔服務一事，蘇貞昌表示，年金改革是必要的，如果改革發生連帶影響，政府各單位都要重新來盤整一下，有必要留住人才，想辦法不要讓此事發生。

至於針對高雄市長韓國瑜質疑，因慶富案下台的廖燦昌，在蘇貞昌上任後就任命其擔任第一銀行董事長一事，蘇貞昌表示，慶富案是馬總統執政時發生的重大弊案，應該依法嚴辦，但用人唯才，是不是適才適所，是我用人唯一考量，沒有必要把馬政府時代的弊案「牽拖」到現在的某人或某職位身上。

漢翔公司董事長胡開宏在典禮上致詞時表示， 繼美國政府售予我66架F-16 C／D Block70戰機後，立法院已經三讀通過特別預算，全案預於2026年完成交機後，我國空軍將擁有F-16V超過200多架。

胡開宏說，過去20幾年來，F-16一直肩負台灣領域空防重責大任，本次與洛馬簽署策略聯盟合作協議是一大突破，希望在政府國防自主政策指導下，能夠將戰機產製及維修在地化。

胡開宏指出，目前漢翔計有超過800名洛馬認證人員從事戰機性能提升，獲得洛馬11項特殊製程認證，授權製造23項F-16戰機相關零件及線束，並獲得洛馬公司50多份能力證書。漢翔將積極向洛馬爭取零件產製、技術轉移，最終希望盡速成立F-16亞太整體維修中心。

洛克馬丁副總經理Randy Howard致詞時則表示，洛克馬丁與漢翔已經有了40年的夥伴合作，在可預見的將來，還會有另外40年的合作，我們很高興能在此與漢翔進行F-16戰機構改專案，也對此感到非常感謝。

馬萬鈞表示，目前完成升級案的F-16V已不止6架，具體完成架數不方便透露。他坦言，2019年第一季度前，F-16V的夠改進度相當落後，原因包含人力不足，及現役F-16戰機狀況不如預期地好，但依照漢翔與洛馬合約，在2023年完成100多架Ｆ-16Ｖ構改的進度與目標仍然不變。成立F-16亞太維修中心也已有時間表，未來待空軍公布。但維修中心先不要好高騖遠，台灣將有200多架Ｆ-16的龐大機隊，漢翔先把這部份做好，再談其他的。

(旺報 )