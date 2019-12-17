崔慈悌／台北報導

針對當前總統和立委選情，蔡英文競選連任辦公室發言人廖泰翔今天表示，目前無論總統或政黨支持度，民進黨都有向上或領先趨勢，許多過去可能是藍營的鐵票倉也出現鬆動，甚至是民進黨候選人微幅領先的狀況，顯示國人對民進黨的民主進步價值更有期待。

蔡英文競選連任辦公室今天召開《下一個四年，長照2.0升級》政見影片發布記者會，會後媒體詢問對總統選情的看法，小英發言人廖泰翔回應，目前無論總統或政黨支持度，民進黨都有向上或領先的趨勢。

他說，從此也能看出，韓國瑜陣營已經提不出實際能夠執行的政策，只好每天開批評別人抹黑的記者會，而大部分內容還是自己先抹黑自己，再說是別人抹黑。

反觀蔡陣營，廖泰翔強調，還是以國政為優先，不論上週或今天的記者會，除了針對抹黑的回應，還是回歸選民最期待的政績、政策，而在週三的政見發表會，蔡總統也會提出更多的政見向選民報告。

媒體追問區域立委選情，廖泰翔表示，以個別選區來看本來都會有些起伏，但針對重點區域，還是會繼續努力爭取支持，也看到許多過去可能是藍營的鐵票倉也出現鬆動趨勢，甚至是民進黨候選人微幅領先的狀況。

他說，這顯示出國民黨先是提出沒有信用的總統候選人，接著不分區立委名單又讓全國人民失望後，不但讓國人更不信任，對於民進黨的民主進步價值也更有期待。

(中時 )