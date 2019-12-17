金管會於今年上半年建議各銀行設置雙語示範分行，金管會主委顧立雄今（17）日和國發會副主委鄭貞茂、財政部次長阮清華，一同視察示範分行中的星展銀行天母分行、兆豐銀行蘭雅分行。

為響應「2030雙語國家政策發展藍圖」，金管會鼓勵各銀行提升員工英語能力及營造友善雙語金融服務環境，於今年 4 月 26 日「本國銀行總經理第 47 次業務聯繫會議」提案建議各銀行設置雙語示範分行，提供第一線雙語服務櫃檯及雙語金融服務。

金管會指出，兩家示範分行各具特色，其中星展銀天母分行為小型分行，營業廳強調數位化及永續經營與環境保護概念;兆豐銀蘭雅分行則為傳統大型分行，業務種類多元，除英語服務外，法文、日文都可通。兩者皆位居外僑學校附近，有較多外籍客戶往來，雙語金融服務經驗豐富，雙語化人力、硬體設施配置妥善，所有第一線櫃檯皆能提供雙語金融服務。

金管會表示，除這2家示範分行外，尚有14 家銀行規劃 設置中，分別為臺銀、土銀、合庫銀、 一銀、華南銀、彰銀、上海銀、北富銀行、國泰世華、花旗銀、中小企銀、台中商銀、玉山銀及中信銀。

金管會強調，示範分行包含人力配置、客戶使用書件表單、分行設施與標誌等多項元素，期能扮演領頭羊的角色，提供在臺外國人更友善的金融服務，帶動臺灣整體金融雙語環境大幅躍升，期許銀行產業公私協力，共同推動臺灣金融服務國際化環境。

(中時 )