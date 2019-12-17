繼花生之亂造成農民生計受影響後，今天又有漁民要走上街頭，中華海域漁業權益協會今天下午將前往農委會抗議，表達對政府護漁不力的不滿，而農委會今天一早就架好拒馬，等待前來抗爭的群眾。
中華海域漁業權益協會指出，蔡英文執政以來，護漁不力，漁民飽受日本、菲律賓等外力侵擾，危及生命安全。三年多來接連斷交七邦交國，嚴重影響遠洋漁業發展。更指出蔡英文政府農業政策失能，造成花生、高麗菜價格大跌，農民損失慘重，血本無歸。
蔡英文執政三年多來棄中國化導致兩岸冷戰，大陸觀光客不來，嚴重影響旅遊消費市場，儼然已成觀光「慘業」，並長期豢養網軍楊惠如逼死外交官。
中華海域漁業權益協會表示，今天預計下午1點30分從捷運中正紀念堂站1、7號出口出發，將路過蔡英文官邸前往農委會抗議，並呼籲農民、漁民及廣大庶民一起走上街頭，表達2020下架蔡英文的決心。
(中時 )
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