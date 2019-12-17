台鐵普悠瑪去年10月發生重大事故，今年9月6日運安會介入調查。運安會今日表示，目前調查項目朝五大重點，包括確認車速、人為因素等，預計明年3至4月發布事實資料報告，9月完成調查草案。

運安會鐵道調查組林沛達組長表示，普悠瑪事故是運安會在8月1日成立後，經9月6日委員會決議，對事故做補強調查，調查進度包含：移轉目前既有證據、針對殘骸重新檢視、對事實資料作完整蒐集，做完分析、結論及改善建議撰寫，並經委員會審查，最後發布調查報告。

運安會表示，已重新檢視鐵道局及法院移轉證物及資料、重新解讀車載相關紀錄器資料、還原事故發生序列、重新檢視富岡基地實車殘骸，移轉證物保管權責。至於正在進行中的項目包含，確認列車車速、確認軌道狀況、主風泵效能及其影響。

運安會主委楊宏智表示，從宜蘭地院把證物分批承接過來，其中包括8節車廂CF卡(紀錄卡)，有些格式、特別設備需要解讀，但已經完成，裡面基本資料可以完整呈現，解讀後發現日鐵在設計紀錄卡有些不完整，但不代表跟事故有關係，而是說調查過程到最後報告，從安全角度會對製造廠包括日鐵，可能會有一些改善建議出來。

運安會表示，預計明年3至4月發布調查事實資料報告，9月完成調查報告草案。

(中時 )