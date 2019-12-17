國際學術組織「世界科學院」（The World Academy of Sciences, TWAS）最新宣布2020新任院士名單，我國中央研究院同時3位院士獲選為新任院士。依TWAS公佈順序，中研院分子生物研究所特聘研究員鍾邦柱獲結構、細胞分子生物學門院士，中研院長廖俊智獲生物系統學門院士，以及旺宏電子科技總監暨總經理、欣銓集團董事長、臺灣大學特聘講座教授盧志遠獲選為工程科學學門院士。

TWAS 1983年成立迄今，已選出1,278位院士，今年全球有36位院士當選，其中，女性院士共13位佔33％，是史上最高比例。此次選舉結果將於2020年1月1日生效，新成員將在下次TWAS會員大會上正式就任。

中研院表示，TWAS為推動發展中國家從事科學研究與開發應用，當選院士或獲頒相關獎項，不僅代表學者個人的成就，更代表所屬國家對於全球推展科學之持續關懷與付出。

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