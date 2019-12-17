國民黨主席吳敦義頒發聘書給「全國律師顧問團」，總團長邱錦添代表接受。（黃福其攝）

國民黨上午舉辦「全國律師顧問團及全民捉鬼大隊誓師大會」，揭示「反黑、打假、捉鬼」3主軸，顧問團直指蔡政府令人懷疑白色恐怖再起；黨主席吳敦義也砲轟蔡英文當總統後，「自由受到威脅，民主打了很大折扣，法治根本不在眼內」；一個「卡鬼」楊蕙如竟可以害出色的外交官喪命。韓國瑜北辦主任鄭世維則透露韓為何常穿白襯衫？因為這兩年被抹黑得太嚴重，希望白回來。

全國律師顧問團及全民捉鬼大隊誓師大會由律師邱錦添擔任總團長，批判蔡政府「司改失敗」、「治國無能」，包括吳敦義、副總統候選人張善政、韓國瑜競總副總幹事周錫瑋及北辦主任鄭世維、不分區立委候選人李貴敏、國政顧問團成員蔡玉玲等人出席，一起宣誓「反抹黑」、「打造假」、「抓內鬼」，並向全民發布「抓鬼大隊動員令」，強調為了終止選舉奧步，端正選風，全體律師以及退休司法人員、各縣市退休警察協會、全國各縣市各級民意代表，將一起號召全國正義人士響應。

吳敦義說，一位所謂「卡鬼」楊蕙如可以施加迫害，讓非常出色的大阪辦事處蘇處長喪失生命；至於所謂年金改革，可以不公不義，將軍公教警消人員的待遇、承諾打折、改變；對競爭性政黨可以無所不用其極地沒收黨產；也可以把所有中華民國人民當成嫌疑犯，推動「中共代理人法」。

他強調，蔡英文是「以獨引統」，不管是「明獨」或「暗獨」，她是主張台獨的，很容易「以獨引統」，且引來的可能是武統，所以「蔡英文女士才是天字第一號的中共代理人」。

對於反滲透法，吳敦義表示，現在政府認為張三、李四滲透了，不必有證據，只要說顯然有滲透的嫌疑就繩之以法，「這是非民主法治的國家，我們不能這樣做！」我們是民主法治自由的國家，蔡英文是學法律的，卻做出反法律的作為。

張善政說，很多民眾不是學法律的，但過去3年半看到蔡政府的所做所為都憂心忡忡，「我們的司法曾幾何時變成只有政治顏色，沒有是非的體系；司法體系曾幾何時變成監察院也在質疑的對象？」我們看在眼裡都非常擔心。韓國瑜與他有信心明年會當選，絕對會還給中華民國公正、客觀、乾淨的司法體系。

鄭世維「爆料」，韓曾告訴他，自北農總座被黑到現在，因此這幾年常穿白襯衫，希望「白回來」。韓先前被指私生女，提告後對方才要和解；日前有變造的抹黃照，雖支持者製圖，但若不公布，流傳下去，假的也變真的，如今還有假韓粉教大家在選票簽名，意圖變廢票。最近中南部傳出送麵線組合，價值超過30元，希望律師團協助捉鬼。

(中時 )