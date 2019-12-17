成立於1983年的國際學術組織「世界科學院」（The World Academy of Sciences, TWAS）日前宣布2020院士名單，而中央研究院有3位院士獲選為新任院士，分別是中研院院長廖俊智獲生物系統學門院士；中研院分子生物研究所特聘研究員鍾邦柱獲結構、細胞分子生物學門院士；旺宏電子科技總監暨總經理盧志遠獲選為工程科學學門院士。

中研院提供3名學者的研究專長。院長廖俊智為代謝及合成生物學領域的國際專家，特別是在以微生物合成燃料的領域及基礎代謝路徑的改造，獨步全球。此外，他更發展出「非氧化性醣解循環」(Non-oxidative glycolysis)，用以增進細胞內碳代謝之效率。

中研院提到，廖俊智設計的人工基因轉錄調控迴路，為合成代謝生物學之先驅。已獲選為美國國家工程學院院士、美國國家科學院院士、美國發明家學院院士，並曾獲美國環保署綠色化學學術組總統獎、美國白宮再生能源創新獎及義大利總統頒授EN I再生能源獎。

中研院提到，鍾邦柱獲選結構細胞分子生物學門院士。其利用細胞、分子、與發育生物學方法，從基因的角度研究疾病的成因，並在動物中印證分析。並探究類固醇的功能與調控，闡釋細胞如何根據分化、受刺激、或疾病時，調控類固醇的產量。利用斑馬魚探索類固醇功能的新面向，發現了神經類固醇的作用機制。鍾院士的成就廣受好評，曾獲教育部學術獎、萊雅公司的傑出女科學家獎，並當選印度Kolkata 動物學會外籍院士與亞太分子生物聯盟會士。鍾院士還曾擔任國科會(科技部前身)生物處處長，服務臺灣的學術社群。

中研院指出，盧志遠獲選為工程科學學門院士。他於1980年代中期受聘至美國AT＆T貝爾實驗室領導研究計畫多年，成果卓著。1989年，受邀回台出任工研院電子所副所長，主持台灣最大科專計畫─「經濟部次微米計畫」。在他領軍下，完成台灣獨立研發並可量產的DRAM技術，讓台灣具備八吋晶圓產製能力，成功將台灣推向世界高科技舞臺，為台灣記憶體產業的重要推手。

中研院提到，盧志遠為美國物理學會 (APS) 院士、美國電機電子學會 (IEEE) 院士及美國國家發明家學院(NAI) 院士，並曾獲頒「IEEE Frederik Philips Award獎」及國家最高榮譽科學研究獎項─「總統科學獎」。

TWAS旨在協助發展中國家從事科學研究與開發應用，迄已選出1,278位院士，在今年當選的36位院士中，女性院士共13位佔33％，是史上最高比例。當選該科學院院士或獲頒相關獎項，不僅代表學者個人的成就，更代表所屬國家對於全球推展科學之持續關懷與付出。選舉結果將於2020年1月1日生效，新成員將在下次TWAS會員大會上正式就任。

(旺報 )