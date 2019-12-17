台灣失智人口倍增及中風年輕化，空汙是致命元兇之一，長照負荷恐壓垮高齡化台灣，造成長照無力負荷的無底洞。

台灣健康空氣行動聯盟(以下簡稱台健空盟)理事長葉光芃醫師表示，未來長照負荷恐將壓垮高齡化台灣，根據南加州大學萊昂納德戴維斯老年醫學學院（Leonard Davis School of Gerontology）研究發現，空污導致老年婦女失智症大幅攀升，尤其居住在懸浮微粒(PM2.5)超過美國環境保護局規範上限的老年婦女，一般認知功能下降和患癡呆症的可能性，比在一般環境下分別高出81％和92％！

該研究主張，若此結果適用於普通人群，那麼空氣污染必須要為高達21％的癡呆症病例負責！而PM 2.5會通過鼻子進入人體，大腦中的細胞會把這些顆粒物當作入侵者，做出炎症反應，隨著時間的推移，炎症反應會惡化，並促使阿茲海默症的發展。

根據衛生福利部2018年版「失智友善台灣」報告指出，80歲以上老人，5位中就有1位罹患失智症；90歲以上老年人失智症的比例高於3分之1，估算2017年底台灣失智症人口超過27萬人，相當於嘉義市的人口；20年後，失智人口將增加1倍以上；40年後更可能突破85萬人。

該報告更指出，失智症是導致老年人失能及生活無法獨立的主要原因之一，對患者本身，照顧者、家屬、社區及國家都造成嚴重衝擊，在經濟方面的負擔也十分驚人，據推估，2015年台灣地區失智症醫療成本約4億1200萬美元；非醫療成本約33億2600萬美元；非正式照護成本約32億5200萬美元，總計約69億9000萬美元，相當於2,097億台幣。

健康量損失方面，台健空盟執行長楊澤民表示，國衛院2018年最新相關報告顯示，PM2.5標準濃度若降至15微克／立方公尺，中風失智發病人數可減少1843人；降至10微克／立方公尺，可減少3053人；降至5微克／立方公尺，更可減少發病人數5584人，空汙和中風失智間的關聯性可見一斑。

(中時 )