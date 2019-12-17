黃士芳在2018、2019年連續2年「帶球跑」，先後產下2名健康的鐵道馬寶寶。（譚宇哲攝）

第五屆「追火車」新北市鐵道馬拉松接力賽首次提供完賽隊伍團隊獎牌「7人組合鐵道電氣路牌」及全球首張個人完賽一卡通「車票獎牌」。（譚宇哲攝）

第五屆「追火車」新北市鐵道馬拉松接力賽首次提供完賽隊伍團隊獎牌「7人組合鐵道電氣路牌」及全球首張個人完賽一卡通「車票獎牌」。（譚宇哲攝）

第五屆「追火車」新北市鐵道馬拉松接力賽將於明年4月19日開跑，大會首次提供完賽隊伍團隊獎牌「7人組合鐵道電氣路牌」及全球首張個人完賽一卡通「車票獎牌」，跑者刷票卡時也刷榮耀感，紀念性十足，讓許多已連續參賽4年的跑友直呼「一定要報！」

新北市觀旅局今天上午舉行賽前記者會，邀請已連續4年參賽的跑友們分享參賽經驗，跑者們換上全新紅底黑字跑衣，展現熱情活力，其中，從事不動產社群「買厝」隊員黃士芳在2018、2019年連續2年「帶球跑」，先後產下2名健康的鐵道馬寶寶，令人欽佩。

黃士芳笑說，與隊友相約跑10年鐵道馬，才4年就已經從少女變少婦，第3屆比賽時懷孕8個月，詢問醫生後確定可以參賽，隊友告訴她「用走的都可以，會幫妳追回來！」最後順利完賽，結果隔年第4屆比賽又帶著5個月身孕參加！

新北市觀旅局長張其強表示，追火車鐵道馬是全台笑聲最大、參加人數最多的接力馬拉松，明年賽事觀旅局、日本西武鐵道及一卡通三方聯名加碼提供給每位完賽者輕巧的「車票獎牌」，牌面「追火車」尊貴金標誌及「Finisher」認證，這張卡式獎牌可以儲值搭乘火車、捷運、公車等。

觀旅局表示，鐵道馬賽事有4大特色，一是跑經青春山海線沿線舊草嶺隧道、三貂角燈塔、牡丹車站等絕美景點，二是禮聘設計師操刀完賽禮，三是崇尚創意及歡樂的氣氛，四是結合鐵道文化及在地旅遊元素；11月20日早鳥開放報名，750隊限量名額目前所剩不多，歡迎跑友趕緊組隊報名。

此外，明年3月7日及3月8日特別規畫2天1夜追友專屬優惠行程，邀請專業教練帶領跑友體驗路線，並且享受福容飯店Villa住宿及在地鮮食料理，行程中包含騎單車徜徉山海線、海景第一排舒心瑜珈及實境體驗五星食材九孔鮑養成，只要 3999元，相關訊息可參考旅跑新北粉絲團。

(中時 )