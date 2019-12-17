美國財政部公布的最新報告顯示，截至10月份，中國持有美國國債微減8億美元，已連續四個月減持美債部位，持有規模降至1兆1,016億美元，仍為美國第二大海外債權國。

報告顯示，日本連續第五個月為美債最大海外持有人，日本10月增持美國公債逾200億美元，也讓其持有的規模增至1兆1,680億美元，上月為1兆1,458億美元。

路透報導，BMO Capital Markets利率策略副總裁Jon Hill表示，日本投資者的持倉增長與日本投資者未對沖買盤增加的消息一致，這代表日本投資者希望利用美債收益率上升的機會。

儘管如此，10月份，外國投資者持有的美國公債仍連續第三個月減少，下降167.58億美元，9月為減少343.24億美元。10月公債市場資本流出受到各國央行等外國官方投資者賣盤影響，規模達415.3億美元。外國官方投資者連續第14個月賣出美國公債。

分析師稱，此一賣盤表明外國官方採取行動扞衛疲軟本幣兌強勢美元的匯率。資料顯示，整體來看，外國官方投資者10月的美國公債持倉降至4.123兆美元，9月為4.151兆美元。資料並顯示，外國投資者10月淨賣出42.77億美元美股；9月為淨買入88.25億美元。

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