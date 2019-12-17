台北市府捷運工程局今（17）日舉辦「台北市西區門戶計畫台北車站特定專用區C1/D1東半街廓土地開發案（俗稱台北雙子星聯開案）」簽約典禮。交通部長林佳龍出席致詞時表示，本案開發將成為台北市「城中城」的節點，更將成為民眾對都市生活想像、體驗座標的原點，交通部作為本案的「地主」，期盼儘快完工。

交通部長林佳龍表示，2005年交通部與北市府簽署行政契約，委託北市府進行桃園機場捷運，三重段到台北車站的工程，也作為土地開發的主管機關，他今天的出席不僅是見證15年前就該簽的這項「首都地標、台北門戶」開發案，另一方面，交通部（台鐵局）也是本案的最大地主，而時間就是開發案最大的成本及不確定性。

林佳龍說，「台北雙子星」的開發，將使得六鐵共站有了更好的地標，讓民眾可以體驗車站不只是交通來往運輸之處，更能滿足生活所有需求，這也是符合交通部正推動的「環島高快速鐵路網」的理念，也就是「西部高鐵、東部快鐵」的主軸，讓南北延伸連結，讓都會區內的車站、捷運跟大眾運輸系統連結起來，用BOT做國土開發。

林佳龍說，交通樞紐透過「交通為導向的都市開發（TOD）」，可帶來更新的交通運輸服務、四通八達，更打造為「城中城」的節點。本案周圍也有多項交通部開發案，包含台北郵局、鐵道博物館及其他委託北市府開發的土地，今天簽約的「台北雙子星」將是未來台北空間座標的原點，更是民眾對都市生活想像、體驗座標的原點，期待工程如期、甚至快一點完工！

同時出席的台北市長柯文哲說，「舊城復興、軸線翻轉」在過去是「選舉口號、政治想像」，淡水河五大博物館中最重要的就是西區門戶計畫，因此他上任當晚就拆掉忠孝西路公車專用道、再花6天拆掉忠孝橋引道，讓北門重現，接著把國光客運站遷移走、三井倉庫拆掉再重組，路行更改、拉直北平西路，再投入22億元拆掉周遭舊房子。

柯文哲說，西區門戶計畫逐一進行的同時，最關鍵的就是台北雙子星案，過去拖了13年、5次流標，又發生詐騙、貪瀆，他上任後花兩年處理掉法律程序，因此標榜「開放政府、全民參與、公開透明」，因此籌組廉政平台，找來廉政署、法務部地檢署、北市府政風處共同進行，會議記錄、會議規則全部上網公開，還開了很多說明會，因此至今未被質疑有弊端，所以公開透明看起來比較慢，但可避免所有懷疑。

柯文哲強調，人流代表金流，本案開發金額達606億元，北市府未來每年可收到18億元租金，房屋稅、地價稅等也有14.6億元，而周邊的都市規劃，像是後火車站的再造等，也將配合「台北雙子星」開發案一起完成規劃，將可具體實現「西區翻轉」的口號！

(工商 )