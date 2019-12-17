單純填補 只會讓臉越填越胖

診間中經常會出現「補了皺紋、填了凹陷，正面看起來好像沒有紋路、線條也是飽滿、臉蛋渾圓」，但他們總覺得看起來還是沒有年輕的感覺，好像少了什麼?

曾獲得世界抗老微整形冠軍的皮膚專科醫師林上立表示：很多人只在乎臉上的皺紋，鬆弛不嚴重的紋路可運用簡單的填充就能達到效果，但填充物質仍有重量，對於熟齡的皺紋、鬆弛，原因是來自深層的骨架支撐流失，在紋路上面填了再多，沒有支撐還是會往下掉，這原理有點類似冰河的緩慢移動，而術後非但不會顯年輕，更會讓人留下過於飽滿的怪怪印象。

緊實的下顎線 也是影響視覺年齡的關鍵

一起醫美一起美-頸紋及下顎線緊實篇(來源youtube)

下顎線緊緻程度與否，是決定我們臉型精緻度、大小、立體度的一個重要關鍵部位。臉部是3D的結構，下顎扮演著支撐臉部組織的重要角色， 隨著生理老化，位於深層的骨骼萎縮、深層脂肪流失，覆蓋在上面的軟組織、皮下脂肪開始位移，往下墜落、堆積，再加上膠原蛋白、彈力纖維的流失，皮膚也失去彈性。整體組織就像是土石流一樣往下鬆動滑落，堆積在下半臉，於是下顎線模糊了、暈開了，雙下巴出現、臉型變方，甚至看起來好像胖了一圈！

比較圖可看出下顎線緊緻程度決定臉型精緻度、大小、立體度的重要關鍵部位

因此治療目標，若針對臉頰的拉提、特定部位的重建支撐，歸位中下臉下垂的軟組織，除了臉頰上提、下顎線重現，臉型也會重新回到緊實的V臉。

洢蓮絲 重建下顎線 視覺年齡更顯年輕

改善了雙頰下垂，臉頰緊緻，下顎線再次出現，視覺上更顯年輕

想要找回緊緻自然的年輕輪廓，應該要針對深層支撐、周邊組織著手。運用膠原蛋白增生劑-洢蓮絲，彈性佳、內聚力高，適合用於深層骨架支撐，其成分CMC凝膠載體提供了立即支撐，當下可以見到初步效果；PCL則刺激膠原蛋白增生，後續效果越越來越好。將洢蓮絲注射在顳部、顴骨上方、下顎線深層，重建支撐同時刺激膠原蛋白生長，讓地基穩固後，位移的組織歸位，緊緻的下顎線條自然就出現了，且下巴也會相對修長，雙頰皮膚組織也會跟著往上集中，整體的輪廓，視覺上達到真正的「變年輕」！重要的是，自己長的膠原蛋白，效果更自然，維持的時間也會比一般玻尿酸來的久！另外值得注意的是，很多下顎線的問題，其實是來自於雙頰下垂而間接導致，若不先解決雙頰問題而只著眼於下顎線，不但效果不佳，更容易浪費冤枉錢！

除此之外醫師的技術也很關鍵，如果打的位置不夠深，反而會更拖垮肌膚，造成贅肉的堆積，讓下顎線垂上加垂，必須用對的劑量、注射在對的位置，才能打造出一張緊緻V臉。

(中時電子報)