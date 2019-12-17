台中市議會今天開會中，民進黨市議員衝到主席檯意圖杯葛議事進行。（陳世宗攝）

國民黨市議員林汝洲指出，過去議事運作都是如此，如有爭議要修正，未來可再研商議事規則！（陳世宗攝）

市議會民進黨團召開記者會抨擊國民黨多數暴力，抗議違法預算、強渡關山。（陳世宗攝）

台中市議會第3屆第2次定期會今天最後1天議程，在民進黨抗議聲中，完成109年度總預算三讀會。市議會民進黨團召開記者會抨擊國民黨多數暴力，抗議違法預算、強渡關山；國民黨團反駁說，昨天二讀會前已達成政黨協商，並已完成二讀會程序，一切合法。

台中市議會今日針對109年度台中市地方總預算案暨附屬單位預算進行三讀，歲入預算照委員會審查意見，刪除1,308萬修正通過，歲出照委員會審查意見刪除5,023萬修正通過，另統刪3,000萬元，項目由市府自行調整。

今天市議會一召開，民進黨市議員何敏誠、江肇國、林德宇等陸續發言，何敏誠說，昨天議長敲槌前他就要求清點人數，議長依然敲槌；會中尚有部分未經二讀會單獨朗讀，依法應要逐條朗讀後才能算通過；他發現議事堂只剩28位議員不足半數！今天應修正完成二讀逐條朗讀、再進入三讀！

國民黨市議員林汝洲指出，過去議事運作都是如此，如有爭議要修正，未來可再研商議事規則！昨天已完成二讀是不容抹滅！民進黨市議員不滿國民黨議員的說法，群起抗議議事違反程序正義聲中，議事程序照常進行，預算於藍、綠互槓聲中，議長張清照敲槌宣佈完成三讀。

市府表示，台中市政府109年度總預算編列2266億569萬3千元，舉債幅度五年來最低，經台中市議會決議刪減8023萬元後，今日三讀通過2265億2546萬3000元。市府尊重議會決議，感謝全體議員的支持與鞭策，並以維護市民權益為最高原則，市府會努力推行市政，讓台中更美好。

市府強調，109年度提出的總預算以教育科學文化與社會福利經費支出編列占最大宗，歲入總額約1,293億元，歲出預算總額約1,414億元，歲入歲出差短約121億元，較前市府108年度減少約36億元，降幅高達22.91％。

(中時 )