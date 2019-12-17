特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）最近才推出最新車款Cybertruck，引起熱議其品牌的電動車更蔚為風潮，而他對車的熱愛從年輕時就可見。

他的母親梅伊（Maye Musk）近日曝光他年輕時的嫩照在推特貼出1995年照片，推文標註馬斯克並寫著「1995年，人們說你一點都不懂車」只見馬斯克一臉青澀的與一輛是1978年份的BMW 320i合照，

馬斯克在這張照片下回應：「當時負擔不起修車，所以我用垃圾場的零件幾乎修了這部車的一切。好笑的是，是我把壞掉的車窗修好。又一次輪迴。」他是在1993年用1,400美元買下這輛車，「當4速變速箱壞掉後，我用在費城垃圾場找到的一台之後車款的5速變速箱修理它，我從垃圾場找來替代品。順道一提，垃圾場有許多好貨。修理/升級汽車相當有趣。

而無獨有偶特斯拉新推出的電動皮卡車Cybertruck號稱擁有「防彈玻璃」的車，被砸得嚴重裂開，成為網路上大家茶餘飯後揶揄的話題。

(中時電子報)