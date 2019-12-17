JB set EVERYONE up tonight! The second-year PG set a career-high with 11 assists!@jalenbrunson1 | #MFFL pic.twitter.com/HECJg4mm5b — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 2019年12月17日

全聯盟最強的球隊公鹿，今天在主場迎戰獨行俠，當家球星「字母哥」阿提托康波狂砍48分，抓下14籃板，可惜孤掌難鳴，公鹿最終116比120敗陣，18連勝止步。

獨行俠超級二年級生東契奇因傷缺陣，加上公鹿主場以及連勝氣勢，賽前賭盤開出公鹿讓11分，沒想到哀兵出擊的達拉斯軍團打贏了這場漂亮勝仗，同時也暴露出公鹿沒有二當家的困境，爭冠路上危機四伏啊！

獨行俠首節就打出36比22的狂暴攻勢取得雙位數領先，被打悶的公鹿在阿提托康波的率領下次節開始反撲，可惜第三節城池再次失守，第四節一度落後15分，伊耶索瓦、喬治希爾和字母哥瘋狂追趕，剩下11.9秒剩下4分差距，無奈犯規戰術失效，哈達威6罰4中，獨行俠在驚濤駭浪中擊敗聯盟首強。

獨行俠將士用命，用勝利獻給缺席的東契奇，波爾金吉斯26分、12籃板居首功，芬尼史密斯貢獻15分、8籃板，板凳悍將塞斯柯瑞飆進4顆三分球，攻下26分、5籃板、4助攻，布朗生13分、11助攻，戴隆萊特13分。

公鹿先發只有阿提托康波得分上雙，羅培茲兄弟檔僅合得3分，二把手米德頓12投中4，替補老將柯佛三分球7投5中，砍進17分，但公鹿依舊在連勝的道路上倒下，吞下本季第4敗、主場第2敗。

(中時 )