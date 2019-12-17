Google 今年在台灣隨著歐美市場推出了黑色星期五(感恩節後一日)的購物優惠，但是沒有針對 Pixel 系列手機直接降價，僅提供贈品或是購物金優惠的內容，讓不少消費者大失所望。不過今(17)日 Google 線上商店就針對 Pixel 4 系列以及 Pixel 3a XL提供限期降價優惠。這是在 Pixel 4 上市活動後，Google 第一次針對 Pixel 4 系列降價銷售，有興趣的朋友們一定要把握機會。

Google Store 今日起至 2019 年 12 月 31 日止，提供 Pixel 4 以及 Pixel 3a XL手機降價，具體內容如下：

(1)Pixel 4 64GB 定價 NT$24600，限期降價 NT$3000，為NT$21600。Pixel 4 128GB 定價 NT$27600，限期降價 NT$3000，為NT$24600。

(2)Pixel 4 XL 64GB 定價 NT$29550，限期降價 NT$3000，為NT$26550。Pixel 4 XL 128GB 定價 NT$32550，限期降價 NT$3000，為NT$29550。

(3)Pixel 3a XL 僅有 64GB 款式，定價 NT$17100，限期降價 NT$4500，為NT$12600。

Pixel 4 以及 Pixel 4 XL 分別搭載 5.7 吋 Full HD+ OLED 螢幕以及 6.3 吋 Quad HD+ 螢幕，電池容量各別是 2800 mAh 以及 3700 mAh，搭配高通 Snapdragon 855 處理器以及 6GB RAM。搭配 1600 萬畫素(f/2.4，視野52度)相機搭配 1220 萬畫素相機(f/1.7，視野77度)的雙主鏡頭，前者支援自動對焦與相位檢測技術、OIS與EIS(光學與電子穩定技術)，並具備光譜與閃爍感應器；後者具備自動對焦與 Dual Pixel 相位檢測技術，支援光學與電子影像穩定技術。前置鏡頭則是 800 萬畫素(f/2.2)。Pixel 4 系列具備獨家 Motino Sense 感測功能，提供「純粹黑」、「就是白」以及限量的「如此橘」新色，當前如此橘新色已經在 Google Store 呈現缺貨狀態。Pixel 3a XL 則是搭載Snapdragon 670八核心處理器，記憶體4GB RAM，採用6.0吋Full HD+ OLED螢幕，電量 3700mAh 採用USB Type-C介面， 搭配採用 Dual Pixel 技術f/1.8的 1220 萬像素後置鏡頭，前置鏡頭只有一顆(f/2.0，800萬畫素相機)。

可搭配 Pixel 3a 系列以及 Pixel 4 系列使用專屬保護套，也都已經在 Google Store 上架，價格都是 NT$1390。與其他保護殼不同的是，Google 為 Pixel 系列設計的專屬保護殼，都採用柔軟針織布料，電源鍵的位置也都依循 Pixel 系列電源鍵撞色設計的原則，不僅觸感舒適，外觀上也很有獨家特色。

(中時電子報)