美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周一表示，華盛頓與北京之間的第一階段貿易協議已「絕對完成了」，並重申美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer ）的談話，指在此協議下，美國對中國的出口額將增加1倍，以換取美國調降關稅。

庫德洛接受《福斯新聞頻道》訪問時表示，中方將把我們對中國的出口額提高1倍。基於上周宣布的貿易協議，美方將調降部分對中國進口商品實施的關稅，而中方在未來兩年內的美國農產品、製成品和能源產品採購額將逐步提高約2000億美元。

不過中方的態度則相對保守，強調美中之間的貿易爭端尚未完成解決。庫德洛稍後在白宮記者會上表示：「請不要誤會，這項協議已經搞定，已經完成了」，他並再次強調這項協議「絕對已經完成了」。

被問及官員們是否仍計畫在1月首周簽署協議時，庫德洛表示希望如此，文本翻譯正在進行中，但他不認為最終版的第一階段協議會有任何變化。

此外，美國總統川普表示美中兩國將立即展開第二階段貿易協議的磋商。庫德洛對此表示，第二階段談判將「很快」展開，但他未提供具體日期。他並表示，第二階段協議的談判與結果將取決於第一階段協議的成功，這兩者將彼此相關。

(時報資訊)