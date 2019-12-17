立法院院會今日上午三讀通過毒品危害防制條例修正案，對持有毒品者加重罰則並擴大處罰標準，但國民黨立委沈智慧不滿民進黨立委主導通過的版本所採用的標準，認為仍未做到校園毒品零容忍。

本次修法將製造、運輸、販賣第一、二、三、四級毒品者得併科罰金金額，依序提高為新台幣3千萬、1500萬、1千萬和5百萬元，而製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，得併科罰金金額也提高為150萬元。另外也將公務員假借職務上之權力、機會或方法，製造、運輸、販賣第二級毒品，或以強暴、脅迫、欺瞞方式使人施用第一級毒品，而處以無期徒刑得併科之罰金，由1千萬提高為3千萬元。

此外原本條例中規定「持有第三級毒品純質淨重二十公克以上者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三十萬元以下罰金。持有第四級毒品純質淨重二十公克以上者，處一年以下有期徒刑，得併科新臺幣十萬元以下罰金」，三讀後改為持有三級毒品5公克以上者處二年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金，四級毒品則改為持有5公克以上者，處以原本規定的罰則。

但這部分修法令在野黨都深感不滿，沈智慧指出校園毒品多半是3、4級毒品造成的，因此國民黨主張這部分修法應降為1公克，只有校園毒品零容忍，下一代才有希望。親民黨立法院黨團總召李鴻鈞也不滿主管機關竟以可勸導、監獄人滿為患為理由，將第三級毒品持有5公克處理3年有期徒刑、30萬元罰金降為2年有期徒刑、20萬元罰則，呼籲法務部要有嚴正罰則，才能遏止。但民進黨立委尤美女卻回稱，持有5公克的幾乎都是年輕人，對年輕人持有毒品應該重在宣導，不宜過早把年輕人標籤化。

在民進黨掌握過半立院席次主導之下，在野黨的版本都遭否決，三讀修法完成後，沈智慧表示全民反毒，全民都要校園毒品零容忍，一包都不可以。2020年1月11日，請支持校園毒品零容忍的民眾票投國民黨，讓國民黨在立院過半，一定修法，讓校園毒品零容忍一包都不留。

＃2020大選 ＃沈智慧

(中時 )