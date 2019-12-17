◎藍營再爆 卡神南北拿近20政府標案

「卡神」楊蕙如案延燒，台北市議員游淑慧、羅智強、侯漢廷今召開記者會，爆料品源顧問公司地址、電話、標案提案內容都與楊蕙如的易始公司相同，根本都是卡神集團的公司，游淑慧質疑，品源顧問公司過去從未承攬政府標案，民進黨執政後接連取得台北市政府觀傳局、屏東縣政府、農委會標案，最離譜的是取得屏東縣政府農地農情資源管理勞務採購案，前北市府觀傳局長簡余晏、屏東縣長潘孟安應該出面說清楚與卡神關係。

◎陳師孟約談法官 藍委批毀憲亂政

前總統馬英九被控洩密案，高院更一審判決已無罪確定，監委陳師孟卻要調查判案的台北地方法院法官唐玥，國民黨立院黨團今痛批陳師孟將監察委員職權的行使，當成個人意識型態的一場表演，要求蔡英文總統與民進黨對外表態，說清楚讓陳師孟這樣的人擔任監委，是守護中華民國憲政的做法嗎？還是用來整肅異己的工具，完全不在乎「毀憲亂政」的後果？

◎兩面手法？ 綠議員遭批先殺後捧波特王

網紅波特王與蔡英文總統拍影片後，遭大陸合作廠商解約，綠營群起力挺波特王，但網友發現，民進黨高市議員黃文益今年5月才因高市觀光代言人一事罵過波特王，質疑他兩套標準；黃文益17日出面澄清，指尋找觀光代言人和總統去參訪公司是兩碼子事，不要因為顏色不同，就把兩件事混為一談。

◎女神扮火辣老鼠精 歌舞劇狂撩浩子

白家綺、張家瑋、李又汝在《民視第一發發發》歌舞劇「嬉遊記」飾演美麗老鼠精，要勾引浩子飾演的唐三藏，阿翔則飾演孫悟空要來保護大家。最特別的是，要勾引唐三藏的老鼠精，居然還有無尊飾演的「男鼠」。飾演「金鼠」的白家綺笑稱看完劇本，戲癮就犯了，已經很久沒演戲的她表示：「趁今天演出當作發洩，要好好把這陣子沒演戲的癮全部發揮在這裡。」

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)