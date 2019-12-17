2019年進入倒數，展望2020年，中華民國不動產仲介經紀商業同業公會聯合會理事長林正雄指出，明年房市將有台商回台效益逐漸顯現；過去逾30萬棟因法令改變、稅制不確定性隱藏的自住需求也將浮上檯面，加上年輕人獨立購屋成家趨勢等三大因素推升下，全年買賣移轉棟數攀升至31萬棟。

林正雄指出，全台全年移轉棟數將連續3年成長，2019年將站上30萬棟；另至10月全台累計「核發建照宅數」共12萬戶，較去年同期增加約2.1萬棟成長21％，顯示建築同業對市場趨向樂觀。但值得注意的是，2011年奢侈稅上路，因稅制遞延的購屋需求共有約50.8萬棟，假設扣除掉約4成的投資需求，仍有6成近30.5萬棟的潛在剛性購屋需求尚未出。

境外資金匯回條例與陸美貿易戰，使得台商資金匯回創歷年新高，將為國內不動產市場挹注動能，除了商辦、工業用地、廠房等直接投資，亦將帶動國內景氣成長，改善大環境，林正雄預期台商回台效應逐漸顯現後，也將帶動房產發展。

林正雄指出，不動產買賣移轉棟數在2016年走入谷底，移轉量僅24.5萬棟，隨著房市復甦，預期在今年可望站上30萬棟，明年更在台商回台、過去累積的自住隱性需求浮上檯面， 以及年輕人獨立購屋成家等因素影響下，2020年不動產移轉棟數上看31萬棟。

(中時 )