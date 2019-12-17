國民黨主席吳敦義力保退將吳斯懷列入不分區名單，引起支持吳敦義的黃復興系統不滿，傳出藍營鬧分裂，17日桃園走透透輔選的前桃園縣長朱立倫否認分裂，認為國民黨只有團結勝選這一條路，並稱對手都在見縫插針、製造對立，朱立倫認為選戰如今就像是棒球賽的八局下半，國民黨會打好第八、第九局。

對下架吳斯懷效應發酵擴大，造成如今黃復興系統不滿，外界認為國民黨陣營大鬧分裂，朱立倫解釋在選戰過程中，對手或是民進黨總是見縫插針、製造對立，現在任何傳言都要當作選戰的惡意策略，他認為藍營已無分裂對立的空間，呼籲大家都要團結再一起。

目前國民黨總統候選人韓國瑜民調落後，被問及是否守得住當年2016年選戰381萬朱立倫防線嗎？朱立倫不以為然的表示這是典型的敗選主義，國民黨當然要全力以赴爭取勝選，目前戰事已進入八局下半，在最後兩個禮拜進入第九局，國民黨在總統大選到立委每一席都會全力以赴。朱立倫諷刺民進黨才打完七局就在放鞭炮，國民黨會在八、九局急起直追。

在藍營內部狀況，現在無論韓國瑜是否贏或輸，已經呈現吳、韓對決態勢，對吳敦義不滿的狀況，是否讓黨內提前進入後吳敦義時代的態勢？對此朱立倫駁斥此一說法，認為不存在任何敗選主義，藍營只有勝選方程式，自己是特地來幫藍營立委加油爭取勝選。

國民黨總統候選人韓國瑜陣營希望黨內整合，並尋求前立法院長王金平協助，但王金平卻悠悠唱起「等無人」，是否在團結上還少了王院長這塊拼圖？朱立倫表示王金平是國民黨的一份子，在很多地方也都幫忙國民黨輔選立委，相信大家最後會團結在一起。

朱立倫17日上午到大園替第二選區立委候選人吳志揚站台，他說跟吳志揚是前後任縣長，他自己也特別關心大園地區航空城整體發展，希望吳志揚能進入立法院不分藍綠替民眾服務。吳志揚則稱自己是一步一腳印，還開玩笑是因為體重的關係腳印特別深，隨後解釋自己其實是用情甚深，承諾全力以赴為大家拚好日子。

(中時 )