一年一度的聖誕節即將到來，街道上洋溢著濃濃耶誕氛圍，對於許多家庭遭逢變故的孩子而言，成長中失去親人的關懷與照顧，讓他們更需要溫暖的支持和陪伴！

有巢氏房屋嘉南區經管會號召區域內所有加盟店，日前(12/11)在嘉義捐血站及嘉義公園宣導並響應捐血活動！傍晚，有巢氏房屋嘉南區經紀人們一同前往安仁家園，與育幼院孩童一起享用耶誕晚餐、發送聖誕禮物，準備團康活動與趣味遊戲，陪孩子們度過一個溫馨難忘的聖誕佳節！

有巢氏房屋嘉南區經管會會長黃至弘表示：「安仁家園為嘉義鄉親守護與照顧弱勢兒童，我們當然也要盡最大的力量支持安仁家園，此次『耶誕送愛』活動是由謝家興經理及盧嘉祥等同仁統籌策劃，藉由承辦公益活動也培養夥伴如何與其他單位合作，並秉持著『攜手做公益，把愛傳出去』的信念，傳承給下個年度的主辦夥伴們。」

小朋友最期待的時間！有巢氏房屋嘉義興業加盟店店長陳士仁(右1)代表發送聖誕禮物給安仁家園的院童們。

安仁家園為嘉義縣第一所提供兒童及少年安置與教養機構，長期照顧孤苦無依、家暴傷害之受虐兒童的生活，讓生活失序脫軌的孩子們，能夠在家庭模式的教養環境裡安心快樂成長。安仁家園院長謝孟潔表示：「非常感謝有巢氏房屋嘉南區經管會會長黃至弘，小巢夥伴們一直以來都很照顧安仁家園的小天使們，今年是有巢氏房屋在安仁家園第二度舉辦『耶誕送愛』活動，小巢志工們扮成聖誕老公公帶給孩子們溫暖的驚喜！大家在歡笑聲中，歡度一個有『家』節氣氛的聖誕晚會。」

謝孟潔院長補充：「深切期盼集結大眾的力量，讓安仁家園的小天使們有機會感受聖誕節闔家歡樂的氣氛。取之於社會，回饋於社會，小天使們也時常到社區關懷老人，讓愛延續！」

黃至弘會長則分享，曾看過一則短片《善的循環》，影片中的人們因為看見別人的善行，一位接著一位體悟效仿，最後不但影響了許多人，主角在不知不覺中也受到了其他人的幫助！正如謝孟潔院長引述《禮運大同篇》中「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。」的觀念，以同理心出發，從給予開始！在生活中學會熱心付出與關懷弱勢。

有巢氏房屋成立以來不僅提供專業房仲服務，更積極出錢、出力回應在地公益活動，長年關注獨居長者、身障家庭、偏鄉教育等社會議題，投入永慶慈善基金會「愛圓滿接力」公益計畫，結合全台千店力量、超過3萬人次參與志工服務。未來，永慶房產集團將持續號召加盟品牌永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產更多同仁加入志工行列，為台灣這片土地注入更多正面能量。

有巢氏房屋嘉南區經管會號召區域內所有加盟店，聯合舉辦捐血活動。

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(中時電子報)