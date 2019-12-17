前新北市長朱立倫（右二）17日到桃園為黨籍立委候選人陳根德（左二）加油。（賴佑維攝）

前新北市長朱立倫（左）17日到桃園為黨籍立委候選人陳學聖（右）加油。（賴佑維攝）

前新北市長朱立倫17日到桃園各地為黨籍立委候選人加油，其中到陳學聖競選總部時，朱抨擊內政部政務次長陳宗彥日前要求新住民全投民進黨的爭議言論，朱更酸，內政部乾脆修政黨法，「除了民進黨以外通通不合法」。

朱立倫首站到立委候選人吳志揚競選總部，接著到立委候選人萬美玲競選總部，他說，當年在桃園和萬美玲合作，以前藝文園區叫中正路尾，如今他用中路計畫、精國際化，並把道路打通，才有現在的發展。他也說，過去擔任桃園縣長時，男生廁所還是一條溝的，經他打造成現代化廁所。他也稱讚萬美玲會用媽媽的心情關心孩子，進入立院也會支持大家。

朱也說，以棒球比賽比喻選舉，現在是8局下半，最後2周則是第9局，領先的候選人要繼續努力，落後則是要更加油。朱強調，就像棒球第8、9局才是關鍵，就像中華隊常常逆轉勝一樣。他也呼籲選民要投票。

朱結束行程後，接著去為立委候選人陳根德加油。朱說，陳根德對桃園最了解，高速公路包含五楊高，國二拓寬，都在我們任內完成的。朱也酸，機場捷運是他們動工，結果被「割稻尾」說他完成。他說，以後需要有眼光、了解在地的立委，繼續為桃園打拚，呼籲民眾支持陳根德。

朱到陳學聖競選總部時，強調所有在桃園打拚的民眾，都是一家人。他說，陳學聖不論擔任文化局長、立委，都是努力服務。此外現在的圖書館大湳分館，過去是中正堂，經過陳和他努力，才得以保留。朱也說，若沒有八德擴大計畫、交流道下道路拓寬等，現在八德也不會有這樣的發展。

朱話鋒一轉，指民進黨現在目標是要拿到全部的總統選票、全部立委都上。針對陳宗彥日前要求新住民不要投小黨等，朱立倫抨擊，現在內政部也準備內政部準備對付所以小黨，其中國民黨也是小黨。他酸，民進黨乾脆修政黨法，以後只有民進黨合法。朱強調，人民力量最大，要用選票讓民進黨知道民眾的力量。

(中時 )