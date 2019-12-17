挺韓、反韓遊行周六登場，屆時雙方將各自走上街頭正面對制，綠黨今天公布最新民調顯示，有高達53.8％民眾支持罷韓。韓國瑜競辦總發言人王淺秋今天重申，依法必需由滿一年以上的在籍、在地市民，才能進行此法律動作。她直指「現在都是民進黨選舉操作」，因為不是有權罷韓的民眾在操作，「這樣的民調也沒有意義」。

詢及韓國瑜夫人李佳芬美國行衝選情之餘，也募得1500萬元，王淺秋說，一般在國外不會進行直接募款動作，應該是透過合法帳戶募款，可能有其他方式再了解。總統大選首場政見會明天登場，韓國瑜有無展現任何大招，王說，韓現在全心全力準備，敬請期待。

傳出韓粉入黨醞釀選後逼宮黨魁吳敦義，王脫口「想太多了」，先打贏明年選舉勝仗，之後的事情之後再說。「館長」陳之漢昨天預告和韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡直播，王淺秋說，的確有在邀請磋商中，但到底派誰、形式、時間都要再進一步確認。

關於監委陳師孟將約詢判前總統馬英九洩密案無罪的北院法官，王淺秋表示，民怨沸騰，不滿國家如民進黨開的一樣，據她所知，之後還有更多動用國家資源等難堪動作，若連司法的皇后貞操都可隨便被踐踏、蹂躪，台灣還有什麼可以被相信，司法應是最後一道正義防線才對。

王淺秋質疑，所有行政資源、人事、司法判決、檢調認定等，似乎都由民進黨決定，試問違法司法的民進黨政府，到底該如何治國？

(中時 )