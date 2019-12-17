遙感監測青海可可西里湖泊動態封凍：宛如碧玉 12:532019/12/17 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遙感監測青海可可西里湖泊動態封凍：宛如碧玉。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遙感監測青海可可西里湖泊動態封凍：宛如碧玉。（照片取自中新網） 青海省針對青藏高原唯一一處世界自然遺產青海可可西里的庫賽湖、海丁諾爾湖、鹽湖封凍結冰情況，進行了遙感監測。監測顯示，11月26日，鹽湖上游的海丁諾爾湖開始凍結；12月2日，庫賽湖一半水域凍結，鹽湖水域邊緣明顯凍結，並由東至西逐步凍結；12月5日，鹽湖除少許水面外，幾乎全部凍結；12月8日，可可西里鹽湖全面封凍。 青藏高原為人跡罕至之地，近年來大陸有關科研單位對此進行多元保護和監測，不但發現許多新數據，也看到了大自然下的美景。 (旺報 ) #鹽湖 #12 #封凍 #可可西里 #可可 也許您會感興趣 推薦閱讀 12／16～12／22十二星座運勢解析 雙子受阻處女破財 07:372019/12/15 運勢 啟發投顧本周看好半導體、PCB、5G概念等三大類股 08:512019/12/16 財經 迎尾牙旺季！蝦皮購物攜三大品牌助陣年末採購 12:012019/12/16 財經 生活市集雙12業績較平日暴增5.8倍 瀏覽量再創歷史同期新高 12:272019/12/16 財經 《店頭市場》4檔興櫃新兵本周報到 13:412019/12/16 財經 弘塑股票自12/17起預收款券 17:042019/12/16 財經 日12月製造業PMI降至48.8 連8月低於景氣榮枯線 00:122019/12/17 財經 《店頭市場》弘塑今起預收款券，每5分鐘撮合 08:202019/12/17 財經 《百貨股》搶攻年菜＋雙12火熱，富邦媒今年營收拚破500億元 10:172019/12/17 財經 《電子商務》生活市集雙12單日業績較平日增5.8倍，挹注12月營收 11:252019/12/17 財經 兩岸熱門新聞 陸網紅景點又現獅身人面像 這次不是山寨版 - 兩岸 民進黨執政沒信心 投票班機不放行 - 兩岸要聞 - 中國時報 兩岸緊張 台生赴陸有增無減 - 焦點新聞 - 旺報 美專家：本次協議獲勝是北京與川普 不是美國 - 兩岸 提升對空戰力 陸屬意12架蘇-57 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。