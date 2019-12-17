遙感監測青海可可西里湖泊動態封凍：宛如碧玉。（照片取自中新網）

青海省針對青藏高原唯一一處世界自然遺產青海可可西里的庫賽湖、海丁諾爾湖、鹽湖封凍結冰情況，進行了遙感監測。監測顯示，11月26日，鹽湖上游的海丁諾爾湖開始凍結；12月2日，庫賽湖一半水域凍結，鹽湖水域邊緣明顯凍結，並由東至西逐步凍結；12月5日，鹽湖除少許水面外，幾乎全部凍結；12月8日，可可西里鹽湖全面封凍。

青藏高原為人跡罕至之地，近年來大陸有關科研單位對此進行多元保護和監測，不但發現許多新數據，也看到了大自然下的美景。

(旺報 )