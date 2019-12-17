台中市長盧秀燕18日上午將在市府與市議會之間的市政公園舉行就任一周年盛會，與就職時在「接地氣」的綠草地上就職一樣，邀請市民參加，今天已在搭設舞台。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕18日上午9時30分將舉辦就職周年活動，但10時30分高鐵新市鎮自辦重劃區（單元五）地主發動地主到市府抗議，歷經13年之久，仍遙遙無期無法取得權狀。地政局長吳存金17日表示，單元五自辦市地重劃區作業，絕無行政不中立、欺壓地主或延宕重劃等情形，經由盧市府協助過關，已讓取得權狀「只差最後一哩路」，使重劃會可以公告至明年1月7日即可依法辦理地籍整理後取得所有權狀，不解地主為何要抗爭。

盧秀燕明天將在市府與市議會之間的市政公園舉行就任一周年盛會，與就職時在「接地氣」的綠草地上就職一樣，邀請市民參加，更藉由走出戶外向市民報告一年來的施政成績，及對未來的新願景，在藍天之下，全民見證空品有改善。

但盧秀燕就職活動明天上午9時30分登場，台中市高鐵新市鎮自辦重劃區（單元五）地主預計上午10時30分到市府前抗議，兩個場地相連，屆時抗議的地主高舉白布條表達訴求，是否會造成活動進行，市府嚴陣以待。

單元五地主質疑，市府當中有一支看不見的手處處阻擾作梗，經如今已逾13年之久至今仍遙遙無期無法取得權狀，官逼民反以致於造成走上陳情抗議這條路，抗爭要求包括2015年施工完成，2016年市政府驗收完成，但市政府地政局尚未發放土地所有權狀；市府遲不發放權狀，引起780多名業主極度憤慨，要求市政府地政局要在2020年1月10日之前同意發放權狀。

地政局表示，延宕11年的土地重劃糾紛，盧秀燕上任1年就找到方法，讓800名土地所有權人看到希望，此時卻傳出重劃會欲藉由抗爭達到目的，地政局深表遺憾。

地政局長吳存金強調，單元五自辦市地重劃區作業，絕無行政不中立、欺壓地主或延宕重劃等情形，相反地，經由盧市府的努力，已讓取得權狀「只差最後一哩路」!

位於台中市南屯區環中路4段旁、總開發面積約70公頃的重劃區，地主共約800名，原定99年12月報請開工，未料2011年9月當時重劃會理事長竟損毀區內的市定古蹟「瑞成堂」，引發全國譁然，隨後配合檢調偵查而停工。

地政局指出，重劃區作業經復工又停工多次，命運乖舛，甚至遭到最高行政法院判決重劃會相關案件敗訴，致使重劃進度嚴重延宕；盧市府上任後積極處理，讓重劃會重新提供工程書圖，並經相關局處依規審核，今年10月29日重新核定工程書圖。

接著再重新核定負擔總計表，將程序補正完整，盧市府協助過關，使重劃會可以公告至明年1月7日即可依法辦理地籍整理後取得所有權狀。

「令人不解的是怎麼還會在最後關頭揚言抗議？真的令人匪夷所思！」地政局長吳存金表示，此案已走到最後一哩路，讓多年的難題和平落幕，「這不是地主的希望嗎？」怎麼還要抗議，完全令人不解。

地政局強調，單元五自辦市地重劃區重劃作業，市府嚴格監督重劃會，並督促重劃會每一階段均應依法辦理，全力協助地主早日取得土地。如今重劃會再就市府2019年12月2日重為計算負擔總計表行政處分提出行政救濟，勢必再次造成進度延宕，地政局呼籲重劃會應以地主權益為重，莫因私利而讓更多人的利益遭受損失。

(中時 )