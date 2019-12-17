馬天宇飾演皇帝。（圖／龍華電視提供）

因為《如懿傳》再度被台灣觀眾熟悉的董潔，這次不再演「後宮宮鬥劇」，攜手「金馬影后」萬茜姊妹情深，並與「新一代男神」馬天宇和韓東君大談姐弟戀，除了雙男女主角高顏值外，王陽明、金馬影帝謝君豪的加入，讓整齣戲顏值爆表，使觀眾更加期待。

《三國機密之潛龍在淵》是馬天宇首部飾演皇帝，其實在馬天宇尚未出名前，他曾經在《步步驚心》飾演劉詩詩的劈腿前男友，僅出現90秒，從客串到現在自成氣候，並與「金馬影后」萬茜合作，演技絲毫不遜色。兩人的對手戲被網友說是「小狼狗調教手冊」，看著萬茜從女強人到因愛情而柔軟，完全符合現在職場女性的心聲，引起共鳴。

萬茜為了飾演漢獻帝皇后伏壽，做了不少準備工作，除熟讀原著、翻閱相關書籍，還特意和老師學習了漢朝文化，禮儀，萬茜表示光是頭上的假髮和頭飾加在一起就有近12公斤，讓她的頭皮都有點斑禿，更別說拍此劇的時候還懷有身孕，在炎熱的夏季身上包裹幾層的戲服，翻山爬坡大泥潭全部親自上陣不肯用替身，敬業的態度令人佩服。

董潔飾演的唐瑛，是先漢少帝劉辯的皇后，身懷絕技性格冰冷堅，此劇「打女」身分對於在螢幕上一向以溫婉形象示人的董潔來說是第一次挑戰，並且與「史上最帥的司馬懿」的韓東君有一段悽美的情感糾葛。

《三國機密之潛龍在淵》於12月17日起，每週一至週五晚間七點於龍華戲劇台MOD352頻道播出。

(中時電子報)