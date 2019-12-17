由中華文化總會、交通部觀光局主辦的「來去總統府住一晚」體驗活動，日前遭喜樂島聯盟抨擊文總以拚觀光名義為蔡總統造勢遭文總駁斥；今喜樂島繼續點名，並要求中華文化總會秘書長請林錦昌公布經費細目。

喜樂島發言人張君瑜日前點名，總統、中華文化總會會長蔡英文利用現任總統身分，以拚觀光名義，變相為自己的選舉造勢，濫用國家資源和稅金。文總媒體部主任湯佩儀回應，讓世界看見友善台灣、增加台灣在國際能見度，對每一位台灣人來說，是件美好且必須堅持的事。

張君瑜今表示，對中華文化總會只能以不著邊際、空泛圓滑的方式回應感到失望。希望總會能有具體回應：1.與本土或國際網紅合作政府出了多少錢？能否公開明細？2.網紅本身、蔡英文、台灣觀光三者倒底誰最直接受益？3.過度利用網紅為政治人物造勢對民主政治是好還是壞？

她說，蔡英文總統今年初開始以本土網紅合作模式拉抬選舉聲望這個印象，各大媒體都曾經做過類似報導。BBC中文網在2019年7月也曾經撰文評論這種作法。標題是：『台灣總統選舉：蔡英文借勢網紅助連任，但學者稱政績才是關鍵』。蔡英文總統對此回應是「讓國人知道政府做的事」，同樣也是立一個空泛的託詞，把國家資源用於提升自我網路聲量。

她說，如今合作對象升級為國際網紅，又再度用「美好而必需堅持的事」這種文青式話術，要國人對此盲目支持，迴避監督。為什麼政府會認為行銷了總統就是行銷了台灣？然後卻用「無法用金錢量化」包裝對台灣無實際成效的事實？網紅是籍由流量獲利的新興行業，靠廣告分潤、贊助、業配行銷、異業合作的逐利之夫。

她認為，湯主任的回應方式卻說得像是為了「友善包容的人情味」而義務參與，合理嗎？可以公開經費明細讓國人檢視嗎？

她表示，中華文化總會秘書長林錦昌是民進黨體系的競選文宣戰將，被媒體列為2020蔡英文總統選戰三大巨頭之一。一個一路處理選戰宣傳的秘書長，在大選戰勢如火如荼的時候，藉觀光名目和國家資源舉辦一個加持蔡英文個人光環的活動，對民進黨是件「美好而必需堅持的事」，對人民並不是。

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(中時 )