「漢翔與洛馬公司策略聯盟合作協議書」簽署典禮17日在漢翔舉行，並邀請行政院長蘇貞昌到場見證。不過，今天蘇揆上台致詞時「簡短有力」，不到1分鐘就結束，讓現場眾多來賓有些錯愕。

漢翔公司今天簽署典禮顯得隆重，現場安排300多個位置，包括來賓及長官；蘇貞昌一進入會場先接受媒體聯訪，回答2個問題後即快速步入會場。

蘇貞昌上台致詞時，先向漢翔董事長胡開宏、總經理馬萬鈞及大家問好，接著說，國防需要空防，空防需要戰機，戰機需要維修，今天全世界最好的戰機製造廠美國洛馬公司，跟台灣航太工業最先驅漢翔公司，簽署以維修中心為目標策略合作協議書，他來做見證，非常榮幸，希望合作愉快，日益精進，創造雙贏。

蘇貞昌話畢時，現場來賓以為要進行英文翻譯，沒想到是已經說完了，大家顯得錯愕紛紛議論，整個致詞不到1分鐘即結束；反觀經濟部次長林全能，則3次提到蔡英文總統中，就有2次感謝蔡英文，且上台足足說了4分鐘左右。

(中時 )