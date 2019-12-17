四川省計劃在2020年首個工作日，即1月2日招標專項地方債，是2020年首批發行的地方政府債，啟動發行時間將為歷年來最早。

路透引述消息人士透露，今次四川發行的專項債，為財政部提前下達的2020年人民幣（下同）1兆元地方債中的一部分，而2020年1月16日，四川還計劃發行一批專項債，兩批總規模將達數百億元。

消息人士又稱，2020年1月可望出現地方債供給高峰，整體發行量有可能會超過2019年初水平。

大陸財政部11月底表示，近期提前下達2020年部分新增專項債務限額1兆元，佔今年新增專項債務限額2.15兆元的47％。要求各地要做好專項債發行使用工作，早發行、早使用，確保明年初即可使用見效。

2017年和2018年地方債啟動發行時間均在2月份，2019年則提前至1月下旬。2019年1月，地方債一波集中發行，總規模達4,179.66億元。

(工商 )