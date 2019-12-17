數據的重要，在臺北醫學大學完全被突顯出來。臺北醫學大學校長林建煌表示，北醫大率先成立全國大學院校唯一的數據處、在大學管理組織中任命數據長，在提升整體校院競爭力，把台灣推向國際舞台，具有極大的意義。

北醫大表示，數據處將整合臨床數據中心、健康暨臨床研究資料加值中心、統計中心、校務研究中心等四個相關單位，並統整臺北醫學大學臨床研究資料庫、校務研究資料庫、與校外的健保資料庫、生物資料庫與國內外的open data，提供數據One-Stop Shopping的服務。

林建煌表示，全球已進入人工智慧的新世紀，如果說人工智慧是新的電力，數據無疑是新的石油，台灣絕對有能力扮演資料輸出產油大國的關鍵角色，透過醫療AI幫助世界。

臺北醫學大學數據長許明暉表示，北醫向來高度重視醫療資訊與健康數據的教育與研究，早在1998年就成立亞洲第一所醫學資訊研究所。因應資料科學快速發展，2016年創設大數據科技及管理研究所，如今隨著數據時代的來臨，再成為國內第一所設置數據處的大學。

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