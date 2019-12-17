日本國土交通大臣赤羽一嘉今天宣布，日本新型國產汽車將從2021年11月起強制配備自動煞停系統，現有國產車種從2025年12月起、進口車從2024年起適用這項規定。

日本經濟新聞報導，日本各製造車廠必須通過相關測試，以期在避免衝撞行人方面符合國際標準。這項規定將經過公開徵詢意見後，預計2020年1月開始修改相關制度。

日本近年經常發生高齡駕駛人意外事故，讓日本政府從今年6月開始研究強制汽車配備自動煞停系統作為因應對策，並在年底前做成結論。

由於自動煞停系統很難事後安裝，所以無法規範市面上已售出的汽車；至於進口車部分，也將從2024年後依序適用這項規定。

日本已從2014年後依序要求大卡車及巴士配備自動煞停系統，這次的規定適用對象包括普通自小客車、輕型汽車（排氣量660CC以下），及3.5噸以下的小貨車。

各車廠未來配備的自動煞停系統必須符合以下3點，在時速40公里行駛時，遇前車停止能自動煞停不撞上前車；以時速60公里行駛時，不能撞上以時速20公里行駛的前車；用時速30公里行駛時，能完全煞停而不撞上以時速5公里正在橫越馬路的行人。

其實日本2018年國內販售的新車，已有高達84.6%配備自動煞停系統，只不過各家車廠的自動煞停性能不一致，所以有必要以國際標準來要求日本各車廠。

另外，除自動煞停系統，日本政府也將於2020年度設置避免急加速系統的性能認定制度，這主要是為了防止誤把油門踏板當成煞車踏板，而發生車輛暴衝意外。

這種防止車輛急加速的裝置是可以事後加裝，已有日本車廠在販售這項商品，其他車廠也將於2020年夏天以後商品化。

(中央社)